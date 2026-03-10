Iran nêu điều kiện để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Ngày 10-3, theo Đài CNN, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ cho phép tàu thuyền các quốc gia Arab hoặc châu Âu đi qua eo biển Hormuz nếu trục xuất Đại sứ Mỹ, Israel.

Hải quân Iran tuần tra trên eo biển Hormuz. Ảnh: XINHUA

Thông báo được đưa ra giữa lúc xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc. Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani nhận định, khó có khả năng duy trì an ninh tại eo biển Hormuz, chừng nào cuộc chiến do Mỹ và Israel khơi mào trong khu vực vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết Tehran chỉ có một điều kiện duy nhất để chấm dứt các hành động thù địch, đó là Israel và Mỹ không tiếp tục gây hấn. Theo ông Majid Takht-Ravanchi, Nga, Trung Quốc và Pháp đã liên hệ với Iran để giúp hạ nhiệt căng thẳng, khuyến khích giảm leo thang xung đột.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz và tuyên bố sẽ không cho phép Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Ông Donald Trump cảnh báo sẽ giáng đòn mạnh mẽ vào Iran nếu điều đó xảy ra.

PHƯƠNG NAM