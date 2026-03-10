Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Phố Wall đảo chiều, giá dầu giảm

Theo Đài CNN, trong phiên giao dịch ngày 9-3 (giờ địa phương), thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran có thể sắp đi đến hồi kết.

Nhà máy lọc dầu tại La Porte, Texas, Mỹ. Ảnh: XINHUA

Các chỉ số chủ chốt như S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite có mức tăng lần lượt 0,5%, 0,8% và 1,3%. Đà phục hồi của thị trường còn được củng cố nhờ sự khởi sắc của các cổ phiếu công nghệ bán dẫn. Cổ phiếu của Broadcom và Advanced Micro Devices (AMD) tăng khoảng 2%, trong khi cổ phiếu của Nvidia cũng tăng gần 1%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã ghi nhận xu hướng giảm. Giá dầu thô WTI lùi về mức 88,04 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giao dịch ở mức 92 USD/thùng.

Giới quan sát cho rằng những tuyên bố về cuộc chiến Iran của ông chủ Nhà Trắng đã đảo ngược tâm lý bi quan trước đó của nhà đầu tư trên Phố Wall và thị trường năng lượng. Tổng thống Donald Trump khẳng định, chiến dịch quân sự của Mỹ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran, đồng thời cho biết chiến dịch đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với khung thời gian ban đầu từ 4 đến 5 tuần mà ông từng dự đoán.

Dự kiến, trong ngày 10-3, các bộ trưởng năng lượng của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ họp trực tuyến để thảo luận khả năng giải phóng dự trữ dầu chiến lược nhằm ổn định thị trường.

PHƯƠNG NAM