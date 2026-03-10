Thế giới

Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Phố Wall đảo chiều, giá dầu giảm

SGGPO

Theo Đài CNN, trong phiên giao dịch ngày 9-3 (giờ địa phương), thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran có thể sắp đi đến hồi kết.

Nhà máy lọc dầu tại La Porte, Texas, Mỹ. Ảnh: XINHUA
Nhà máy lọc dầu tại La Porte, Texas, Mỹ. Ảnh: XINHUA

Các chỉ số chủ chốt như S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite có mức tăng lần lượt 0,5%, 0,8% và 1,3%. Đà phục hồi của thị trường còn được củng cố nhờ sự khởi sắc của các cổ phiếu công nghệ bán dẫn. Cổ phiếu của Broadcom và Advanced Micro Devices (AMD) tăng khoảng 2%, trong khi cổ phiếu của Nvidia cũng tăng gần 1%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã ghi nhận xu hướng giảm. Giá dầu thô WTI lùi về mức 88,04 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giao dịch ở mức 92 USD/thùng.

Giới quan sát cho rằng những tuyên bố về cuộc chiến Iran của ông chủ Nhà Trắng đã đảo ngược tâm lý bi quan trước đó của nhà đầu tư trên Phố Wall và thị trường năng lượng. Tổng thống Donald Trump khẳng định, chiến dịch quân sự của Mỹ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran, đồng thời cho biết chiến dịch đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với khung thời gian ban đầu từ 4 đến 5 tuần mà ông từng dự đoán.

Dự kiến, trong ngày 10-3, các bộ trưởng năng lượng của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ họp trực tuyến để thảo luận khả năng giải phóng dự trữ dầu chiến lược nhằm ổn định thị trường.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Advanced Micro Devices Broadcom Dầu thô WTI Nasdaq Composite AMD S&P 500 Nvidia Dow Jones Dầu Brent Donald Trump Iran

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn