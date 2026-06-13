Thế giới chống chọi với nắng nóng cực đoan

Trước tình trạng các đợt nắng nóng cực đoan gia tăng nghiêm trọng cả về tần suất lẫn cường độ, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại khu vực châu Âu (WHO/Europe) vừa công bố “Hướng dẫn cập nhật về kế hoạch hành động ứng phó sức khỏe do nắng nóng”.

Nắng nóng hoành hành tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: PTI

Cảnh báo trên diện rộng

Dựa trên các bằng chứng khoa học mới nhất, tài liệu này đưa ra 8 nội dung cốt lõi nhằm hỗ trợ các chính phủ xây dựng hệ thống phòng vệ hiệu quả. Trong đó, có các khuyến cáo xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về nắng nóng, thiết lập các địa điểm tránh nóng công cộng, điều chỉnh khung giờ làm việc để hạn chế tối đa thời gian công nhân phải trực tiếp làm việc dưới nắng gắt.

Theo đánh giá của WHO/Europe, châu Âu đang là lục địa có tốc độ ấm lên nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. Sự thay đổi cực đoan này đã để lại những hậu quả nặng nề. Số liệu thống kê cho thấy, chỉ trong vòng 4 năm qua, đã có hơn 200.000 người tại châu Âu tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng. Các ca tử vong tập trung tại các quốc gia Nam và Trung Âu như Italy, Tây Ban Nha, Đức và Hy Lạp. Các chuyên gia y tế khẳng định phần lớn các trường hợp thiệt mạng này đáng lẽ đã có thể phòng ngừa nếu có các kịch bản ứng phó y tế và cảnh báo sớm đồng bộ.

Bản hướng dẫn của WHO được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua một mùa hè khốc liệt. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ngày càng cam go khi cam kết và hành động thực tế của các quốc gia vẫn còn khoảng trống lớn.

Nắng nóng đạt đỉnh

Ở bờ bên kia Đại Tây Dương, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) phải ban hành hàng loạt cảnh báo nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ và độ ẩm đồng loạt tăng cao.

Ngày 12-6 là thời điểm nắng nóng đạt đỉnh tại nhiều khu vực phía Đông nước Mỹ. Nhiệt độ có thể đạt 38oC tại New York, 40oC tại Philadelphia, 39oC tại thủ đô Washington D.C. và 42oC tại Raleigh, bang North Carolina.

Tại bang California, mức nhiệt tại vùng Vịnh San Francisco (bao gồm San Jose, Oakland và Fremont) đã vượt ngưỡng 39oC. Trong khi đó, tại khu vực Central Valley, các thành phố Bakersfield và Fresno ghi nhận mức nhiệt dự báo lên tới 41oC từ ngày 11 đến 13-6.

Tương tự, trong mùa hè năm nay, nhiều khu vực ở miền Bắc Ấn Độ, đặc biệt là bang Uttar Pradesh, ghi nhận nền nhiệt độ vượt 48oC trong tháng 5.

Theo kênh NDTV, chỉ một ngày nắng nóng cực đoan có thể liên quan đến khoảng 3.400 ca tử vong. Một đợt kéo dài 5 ngày có thể làm tăng gần 30.000 ca tử vong.

Trung Quốc trải qua đợt nắng nóng dị thường ngay từ đầu mùa hè. Các tỉnh miền Bắc và miền Trung, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh và Hà Bắc, ghi nhận mức nhiệt trên 35oC. Chính quyền các địa phương đã phải kích hoạt hệ thống phản ứng khẩn cấp, hạn chế các hoạt động ngoài trời để bảo vệ sức khỏe người dân và đảm bảo an ninh năng lượng trước nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng vọt.

Khu vực Đông Nam Á đang trải qua chuỗi ngày nóng bức khi chịu tác động mạnh mẽ của hiện tượng El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu. Tại Thái Lan, chỉ số cảm nhận nhiệt ở thủ đô Bangkok và các tỉnh miền Trung vọt lên mức nguy hiểm. Tại Myanmar, Malaysia, nắng nóng gay gắt đi kèm hạn hán nghiêm trọng đe dọa đến đời sống sinh hoạt của người dân.

THANH HẰNG