TPHCM đề xuất đầu tư 15.975 tỷ đồng kéo dài đường Võ Văn Kiệt đến ranh tỉnh Tây Ninh

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh, với tổng mức đầu tư dự kiến 15.975 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Nút giao dự án mở rộng trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài), xã Tân Nhựt, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, dự án thuộc nhóm A, thực hiện tại xã Tân Nhựt, xã Bình Lợi (TPHCM) và xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh). Tuyến đường có chiều dài khoảng 15,1km, mặt cắt ngang 60m, đầu tư xây dựng 6 làn xe hai bên.

Dự án gồm 6 nút giao liên thông khác mức và hoàn thiện 2 nút giao Tân Kiên, đường Võ Trần Chí; đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến. Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032.

Việc đầu tư tuyến đường nhằm hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch, tăng cường kết nối TPHCM với Tây Ninh và các địa phương trong vùng, giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

UBND TPHCM đề xuất tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thành một dự án thành phần độc lập, với tổng mức đầu tư khoảng 6.775 tỷ đồng; dự án thành phần 2 là xây dựng đường trục Đông - Tây, tổng mức đầu tư khoảng 9.200 tỷ đồng. Việc tách dự án nhằm chủ động triển khai sớm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện toàn dự án.

TPHCM dự kiến chi hơn 5.100 tỷ đồng cải tạo rạch Thủ Đức UBND TPHCM vừa có tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo rạch Thủ Đức, trình HĐND TPHCM khóa XI xem xét tại kỳ họp thứ 4. Dự án được thực hiện tại phường Thủ Đức, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.124 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2031. Phương tiện tham gia giao thông bị ngập tại khu vực phường Thủ Đức Theo UBND TPHCM, để giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng tại khu vực chợ Thủ Đức và vùng phụ cận, cần triển khai đồng bộ các giải pháp đầu tư trên toàn lưu vực. Trong đó, thành phố đẩy nhanh hoàn thành các tuyến thoát nước Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư; đầu tư hệ thống thoát nước suối Linh Tây, mương Ngọc Thủy và các tuyến thoát nước ngang kết nối vào rạch Thủ Đức. Dự án sẽ cải tạo, nạo vét rạch Thủ Đức đoạn từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn, kết hợp nâng công suất trạm bơm cuối rạch. Sau khi được cải tạo, rạch Thủ Đức sẽ vận hành như một hồ điều tiết, duy trì mực nước thấp để tạo dung tích dự trữ, sẵn sàng tiếp nhận nước từ các tuyến thoát nước ngang, qua đó nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước cho toàn lưu vực. Ngoài ra, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, công viên cây xanh, cầu kết nối và chỉnh trang cảnh quan hai bên rạch.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG