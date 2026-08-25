TPHCM tạm ngưng đào đường, vỉa hè trong 2 ngày dịp Quốc khánh

Các đơn vị thi công đào đường, vỉa hè sẽ tạm ngưng từ ngày 1-9 đến hết ngày 2-9-2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ.

Chiều 25-8, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết sở yêu cầu tạm ngưng thi công các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

TPHCM tạm ngưng thi công đào đường, vỉa hè từ ngày 1-9 đến hết ngày 2-9. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, việc thi công đào đường, vỉa hè sẽ tạm ngưng từ ngày 1-9 đến hết ngày 2-9-2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư các công trình trên đường bộ đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn trả mặt bằng đối với toàn bộ các đoạn đường, vỉa hè đang thi công, hoàn thành trước ngày 31-8.

Đối với các công trình có rào chắn chiếm dụng mặt đường đang khai thác, chủ đầu tư được phép duy trì hàng rào công trường trong thời gian tạm ngưng thi công. Tuy nhiên, hàng rào phải được thu gọn, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Các đơn vị thi công cũng phải tổ chức vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Các đơn vị thi công cũng phải tổ chức vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trong suốt thời gian nghỉ lễ.

Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và vệ sinh môi trường trong dịp lễ.

QUỐC HÙNG