Hơn 9.228 tỷ đồng chỉnh trang rạch Bà Lớn

Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn có tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Chiều 8-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã ký Quyết định số 5766/QĐ-UBND phê duyệt dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn, với tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn thuộc địa bàn phường Bình Đông và xã Bình Hưng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án được thực hiện trên địa bàn phường Bình Đông và xã Bình Hưng, có điểm đầu tại Kênh Đôi (phường Bình Đông) và điểm cuối tại rạch Bà Lào (xã Bình Hưng), tổng chiều dài tuyến khoảng 7,3km. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 46,93ha, gồm 13,61ha đất và 33,32ha mặt nước.

Dự án thuộc nhóm A, công trình chính là công trình thủy lợi cấp II, thời hạn sử dụng theo thiết kế 50 năm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM được giao làm chủ đầu tư và tổ chức quản lý dự án.

Dự án sẽ nạo vét toàn tuyến rạch dài khoảng 7,3km, với cao trình đáy sau nạo vét từ -3m đến - 4m, bề rộng rạch từ 11m đến 90m. Đồng thời, xây dựng kè bảo vệ hai bờ với tổng chiều dài khoảng 9,677km, kết hợp vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước và các bến lên xuống.

Một hạng mục đáng chú ý là xây dựng tuyến đường kết nối theo quy hoạch dài khoảng 725m, gồm đường D1 dài 577m và tuyến đường gom bờ phải đường Tạ Quang Bửu dài 148m. Tuyến đường quy mô 2 làn xe, kết nối giao thông giữa đường Phạm Thế Hiển và đường Tạ Quang Bửu.

Dự án cũng xây dựng mới cầu Bà Lớn 2 qua quốc lộ 50, dài khoảng 79,3m, rộng 40m, quy mô 6 làn xe, tĩnh không thông thuyền 3m.

Khi hoàn thành, công trình đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 920ha, góp phần khơi thông dòng chảy, hạn chế sạt lở, cải thiện môi trường nước và chỉnh trang đô thị. Dự án đồng thời tạo điều kiện phát triển giao thông đường bộ, đường thủy và kết nối đồng bộ với các dự án hạ tầng giao thông lớn trong khu vực.

Trong tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm lớn nhất, hơn 6.350 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 2.291 tỷ đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiến độ, chất lượng công trình, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; đồng thời tổ chức áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

QUỐC HÙNG