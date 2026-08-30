Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới nới rộng

Trong tuần qua, giá vàng thế giới giảm mạnh trong khi giá vàng trong nước tăng, khiến chênh lệch giữa hai thị trường nới rộng lên hơn 8 triệu đồng/lượng, từ mức khoảng 1,6 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước tuần qua lại nới rộng chênh lệch với giá vàng thế giới. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, ngày 29-8, giá vàng trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Hiện giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý được niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 145,2 - 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 - 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trái ngược với diễn biến trong nước, giá vàng thế giới sau khi có thời điểm tăng sát 4.700 USD/ounce đã đảo chiều do áp lực chốt lời và những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á, giá vàng thế giới giảm còn 4.455 USD/ounce, mất khoảng 188 USD/ounce, tương đương khoảng 6 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Do giá vàng trong nước tăng trong khi giá vàng thế giới giảm mạnh, chênh lệch giữa giá bán vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi nới rộng lên khoảng 7,8 - 8,3 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận thị trường tuần qua cho thấy, giao dịch không quá sôi động song giá vàng trong nước vẫn đi ngược thế giới.

Anh Nguyễn Hoàng Lộc, một nhà đầu tư vàng lâu năm, cho rằng, tháng 6 và tháng 7 Âm lịch thường là giai đoạn thấp điểm của thị trường vàng nên sức mua chưa thực sự mạnh. Khi sức mua yếu, doanh nghiệp thường duy trì giá bán ra, nhưng điều chỉnh giá mua vào ở mức phù hợp để hạn chế rủi ro về giá vốn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng trong nước có độ trễ khi giá thế giới giảm nhanh.

“Những người mua vàng ở vùng giá đỉnh khoảng 150 triệu đồng/lượng vào giữa tuần qua đang tạm chịu khoản lỗ đáng kể. Nếu chỉ tính theo giá doanh nghiệp mua vào, mức lỗ khoảng 5 triệu đồng/lượng. Nếu tính thêm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, mức chênh lệch có thể lên tới 12 - 13 triệu đồng/lượng”, anh Lộc nói.

Một chuyên gia thuộc Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, dù Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn chịu quản lý bằng giấy phép và hạn mức.

Việc mở rộng nguồn cung vàng chỉ có thể tác động rõ nét đến thị trường khi các khâu cấp phép, phân bổ hạn mức nhập khẩu và tổ chức sản xuất tạo ra lượng hàng đủ lớn. Nếu nguồn cung chưa được cải thiện, thị trường vẫn phụ thuộc nhiều vào lượng vàng đang lưu thông, khiến chênh lệch giá khó giảm bền vững.

NHUNG NGUYỄN