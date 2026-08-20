Giá xăng dầu tăng, không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Theo Bộ Công thương, trong kỳ điều hành từ ngày 13-8 đến 20-8, giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng. Giá xăng RON92 bình quân tăng 4,59%, RON95 tăng 4,42%, dầu diesel tăng 6,14% và dầu mazut tăng 6,38%. Mức giá này chịu tác động từ tình hình Trung Đông, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, xung đột Nga - Ukraine và các yếu tố liên quan đến nguồn cung dầu.
Giá bán lẻ tối đa được áp dụng từ 15 giờ ngày 20-8 là 21.833 đồng/lít đối với xăng E5RON92, tăng 598 đồng/lít; 22.668 đồng/lít đối với xăng E10RON95-III, tăng 549 đồng/lít; 28.543 đồng/lít đối với dầu diesel 0,05S, tăng 1.310 đồng/lít; 17.689 đồng/kg đối với dầu mazut 180CST 3.5S, tăng 933 đồng/kg so với giá bán tối đa của kỳ liền kề trước.