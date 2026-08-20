Giá xăng dầu tăng, không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chiều 20-8, Bộ Công thương thông tin về việc điều hành giá xăng dầu theo quy định. Kỳ này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng.

Người dân mua xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Bộ Công thương, trong kỳ điều hành từ ngày 13-8 đến 20-8, giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng. Giá xăng RON92 bình quân tăng 4,59%, RON95 tăng 4,42%, dầu diesel tăng 6,14% và dầu mazut tăng 6,38%. Mức giá này chịu tác động từ tình hình Trung Đông, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, xung đột Nga - Ukraine và các yếu tố liên quan đến nguồn cung dầu.

Giá bán lẻ tối đa được áp dụng từ 15 giờ ngày 20-8 là 21.833 đồng/lít đối với xăng E5RON92, tăng 598 đồng/lít; 22.668 đồng/lít đối với xăng E10RON95-III, tăng 549 đồng/lít; 28.543 đồng/lít đối với dầu diesel 0,05S, tăng 1.310 đồng/lít; 17.689 đồng/kg đối với dầu mazut 180CST 3.5S, tăng 933 đồng/kg so với giá bán tối đa của kỳ liền kề trước.

PHÚC VĂN