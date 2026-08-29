Kinh tế

Thị trường

Ngày cuối tuần 29-8, giá vàng giảm sâu

SGGPO

Giá vàng thế giới giảm giá mạnh sau phát biểu của Chủ tịch FED Kevin Warsh kéo giá vàng trong nước ngày cuối tuần 29-8 giảm sâu.

Giá vàng ngày cuối tuần giảm mạnh. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Giá vàng ngày cuối tuần giảm mạnh. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 15 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay cũng được Công ty PNJ và Tập đoàn Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm giá vàng nhẫn 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, xuống còn 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ngày cuối tuần 29-8 (giờ Việt Nam) ở mức 4.454,26 USD/ounce, giảm gần 148 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 28-8. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 140,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7,3-7,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ tại hội nghị Jackson Hole, khiến nhà đầu tư tăng đặt cược vào khả năng FED nâng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD đồng loạt tăng mạnh, gây sức ép lên giá vàng. Quỹ vàng SPDR Gold Trust bán ròng mạnh góp phần gây áp lực lên giá vàng.

Theo công cụ khảo sát FedWatch Tool của CME, xác suất FED tăng lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên 58%.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

vàng giá vàng SJC PNJ 9999 nhẫn FED USD

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn