Ngày cuối tuần 29-8, giá vàng giảm sâu

Giá vàng thế giới giảm giá mạnh sau phát biểu của Chủ tịch FED Kevin Warsh kéo giá vàng trong nước ngày cuối tuần 29-8 giảm sâu.

Giá vàng ngày cuối tuần giảm mạnh. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 15 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay cũng được Công ty PNJ và Tập đoàn Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm giá vàng nhẫn 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, xuống còn 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ngày cuối tuần 29-8 (giờ Việt Nam) ở mức 4.454,26 USD/ounce, giảm gần 148 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 28-8. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 140,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7,3-7,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ tại hội nghị Jackson Hole, khiến nhà đầu tư tăng đặt cược vào khả năng FED nâng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD đồng loạt tăng mạnh, gây sức ép lên giá vàng. Quỹ vàng SPDR Gold Trust bán ròng mạnh góp phần gây áp lực lên giá vàng.

Theo công cụ khảo sát FedWatch Tool của CME, xác suất FED tăng lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên 58%.

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NHUNG NGUYỄN