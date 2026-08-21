Chiều 21-8, giá vàng trong nước cao hơn thế giới 1,3 - 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều 21-8 tiếp tục tăng theo đà đi lên của giá vàng thế giới.

Giá vàng chiều 21-8 tiếp tục tăng

Khoảng 17 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty PNJ và SJC tăng thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 143 - 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, tức cũng tăng thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 21-8 (giờ Việt Nam) ở mức 4.584,49 USD/ounce, tăng 38 USD so với sáng nay, tăng tổng cộng 65 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 20-8. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 145,2 triệu đồng/lượng.

Do mức tăng giá vàng trong nước chậm hơn, khoảng cách với giá vàng thế giới tiếp tục được thu hẹp. Hiện vàng trong nước chỉ còn cao hơn khoảng 1,3 - 1,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Tin liên quan Sáng 21-8, giá vàng tiếp tục tăng, chênh lệch với thế giới thu hẹp

NHUNG NGUYỄN