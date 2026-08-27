Từ 15 giờ ngày 27-8, liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng E5RON92, E10RON95-III và dầu diesel; riêng dầu mazut tăng giá.

Chiều 27-8, nhiều mặt hàng xăng dầu giảm giá

Theo đó, xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít, còn tối đa 21.763 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 66 đồng/lít, còn 22.602 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 459 đồng/lít, còn tối đa 28.084 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 451 đồng/kg, lên 18.140 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành từ ngày 20 đến 27-8, giá thành phẩm xăng và diesel thế giới bình quân giảm.

Dầu diesel giảm 459 đồng/lít, xăng giảm nhẹ

Kỳ này, liên bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu diesel; không trích lập đối với xăng sinh học và dầu mazut, đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng này.

Bộ Công thương cho biết, việc điều hành giá căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành; liên bộ Công thương - Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi thị trường để điều hành phù hợp.

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