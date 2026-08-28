Một doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị phạt 450 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam với số tiền 450 triệu đồng do vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chiều 28-8, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thông tin: Qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (số 280 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM) với số tiền 450 triệu đồng.

Trang web của Nu Skin Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam có các hành vi vi phạm như: không giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, điểm b, khoản 4, điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Công ty này không xây dựng, công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo quy định. Đồng thời, không xây dựng, ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

PHÚC VĂN