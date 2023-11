"Chị đẹp" chọn nhóm nhạc gay cấn; Hari Won tung bài hát mới ở Hàn Quốc

Màn chọn nhóm nhạc gây cấn của 30 chị đẹp; Hari Won tung bài hát mới ở Hàn Quốc; mãn nhãn show thời trang "Into the cosmo fashion show”.

30 chị đẹp lập nhóm, làm mới ca khúc được giới trẻ yêu thích

Trong tập phát sóng tối 11-11, 11 chị đẹp cuối cùng tiếp tục thể hiện màu sắc cá nhân để hoàn thành vòng thi trình diễn cá nhân là Mỹ Linh, Yến Trang, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Phạm Lịch, Uyên Linh, Bảo Anh, Hà Kino, Nguyên Hà, Lưu Hương Giang và Quỳnh Nga.

30 chị đẹp của chương trình phải đối diện thử thách đầu tiên lập nhóm ở công diễn 1. Cụ thể, 30 chị đẹp sẽ được chia thành 6 nhóm bao gồm: 2 nhóm 3 thành viên, 2 nhóm 5 thành viên, 2 nhóm 7 thành viên. Tại công diễn 1, 6 nhóm sẽ trình diễn 6 bài hát khác nhau.

6 trưởng nhóm tương ứng 6 ca khúc của vòng công diễn 1 là: Mỹ Linh, Thu Phương, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Trang Pháp và Đoan Trang.

Ca khúc nhóm 3 người: Nếu anh đi, Răng khôn. Ca khúc nhóm 5 người: Ưng quá chừng, Đưa em về nhà. Ca khúc nhóm 7 người: Mashup Gửi anh xa nhớ - Người ơi người ở đừng về và Vũ trụ có anh. Đây là những ca khúc, giai điệu được giới trẻ yêu thích trong thời gian gần đây.

Với sự trẻ trung và năng động, Trang Pháp quyết định thử thách bài hát Ưng quá chừng. Lệ Quyên quyết định “chiến” hết mình khi chọn Mashup Gửi anh xa nhớ - Người ơi người ở đừng về, đòi hỏi thể hiện vũ đạo. Thu Phương chọn biểu diễn tiết mục Răng khôn vì cảm xúc ngay lần nghe đầu tiên.

Mỹ Linh liều lĩnh chọn tiết mục Đưa em về nhà, đòi hỏi yếu tố trình diễn và vũ đạo bên cạnh giọng hát. Hồng Nhung chọn tiết mục có đội hình 3 thành viên còn lại, Nếu Anh Đi. Trưởng nhóm tiết mục Vũ trụ có anh sẽ do 7 thành viên trong nhóm tự bầu chọn khi đội hình được tập hợp đầy đủ.

Hari Won biểu diễn ca khúc mới trong show truyền hình Hàn Quốc

Ngày 11-11, I Want to Talk Today của Hari Won chính thức phát hành thông qua các trang âm nhạc trực tuyến Hàn Quốc. Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, thể hiện mong muốn được đi du lịch cùng người mình thích và tỏ tình với người đó. Ca khúc là món quà Hari Won dành tặng khán giả Hàn Quốc.

I Want to Talk Today được sản xuất bởi nhà sản xuất kiêm nhà soạn nhạc đại diện Hãng M.O.T. Park Jeong Wook, người đã tạo nên những ca khúc hit cho nhiều ca sĩ như Kim Ho Jung, Wanna One, Ailee, DK (December)...

Đặc biệt, I Want to Talk Today là bản nhạc thứ tư của chương trình giải trí âm nhạc của Đài SBS Music Travel: Playlist (hay còn gọi là Travel:Play), sau I Will Refuse của Kyung Seo; Night, Sea của Choi Yu Ri và My Sea của Casey.

Với việc tham gia và hát cho Travel:Play, Hari Won đóng góp vai trò cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Mãn nhãn show thời trang "Into the cosmo fashion show”

Top 59 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 vừa trình diễn hơn 180 bộ trang phục đến từ 5 nhà thiết kế, với phong thái tự tin, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp sau thời gian đồng hành cùng cuộc thi.

Show diễn “Into the cosmo fashion show” mang khán giả bước vào chuyến du hành “vũ trụ thời trang” với sân khấu hoành tráng, sáng tạo, mới lạ cùng 5 bộ sưu tập từ các nhà thiết kế: NTK Lê Ngọc Lâm, NTK Nguyễn Tiến Truyển, NTK Brian Võ, Mr Crazy & Lady Sexy và Myan.

NTK Lê Ngọc Lâm mang đến show diễn BST Hải trình với form dáng độc đáo, táo bạo, xử lý bề mặt chất liệu bằng phương pháp đính kết 3D, tạo hiệu ứng thị giác khi chuyển động.

NTK Nguyễn Tiến Truyển dày công chuẩn bị các bộ trang phục được đính kết tỉ mỉ và sử dụng form dáng đuôi cá, họa tiết sequin lấp lánh giúp vũ trụ thời trang thêm phần lung linh.

NTK Brian Võ với BST Cosmo Warrior, các thí sinh “lột xác” và trở nên tràn đầy tự tin, nội lực như tinh thần của những nữ chiến binh.