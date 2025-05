Chi Pu, Mono chung sân khấu cùng "siêu sao tỷ view" Jason Derulo

Ban tổ chức công bố thông tin về GAMA Music Racing Festival

GAMA Music Racing Festival là một phần trong chuỗi sự kiện giải trí kết hợp thể thao và âm nhạc được đầu tư quy mô lớn. Chương trình được kỳ vọng mang đến trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa đường đua tốc độ và sân khấu trình diễn hiện đại, mãn nhãn.

Bên cạnh Jason Derulo, đêm nhạc quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Chi Pu, MONO, Kay Trần, Tăng Duy Tân, DJ Mie, Mỹ Mỹ... Các nghệ sĩ sẽ mang đến loạt tiết mục sôi động, được dàn dựng công phu cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và hình ảnh hiện đại.

Sự góp mặt của Jason Derulo – nghệ sĩ sở hữu nhiều bản hit toàn cầu như Whatcha Say, In My Head, It Girl, Want to Want Me... hay ca khúc kết hợp cùng Nora Fatehi – Snake. Với gần 20 năm hoạt động, ngôi sao 36 tuổi đã phát hành 5 album phòng thu, sở hữu hàng trăm triệu lượt nghe và có hơn 41,5 triệu người đăng ký trên YouTube.

Việc một ngôi sao quốc tế biểu diễn tại Việt Nam không chỉ góp phần nâng tầm GAMA Music Racing Festival mà còn phản ánh xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng của ngành công nghiệp giải trí trong nước. Đây là cơ hội để khán giả Việt thưởng thức những màn trình diễn đẳng cấp quốc tế ngay tại sân nhà.

GAMA Music Racing Festival không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là tuyên ngôn cho sự sáng tạo, nỗ lực và khát vọng vươn tầm thế giới của ekip sản xuất Việt Nam.

TIỂU TÂN