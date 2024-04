Chiến sĩ cảnh sát cơ động phô diễn sức mạnh

Sáng 14-4, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động (15-4-1974 - 15-4-2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã được tổ chức trang trọng, dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Mở đầu lễ kỷ niệm là phần báo cáo kết quả huấn luyện (duyệt đội ngũ; diễu hành phương tiện; xếp hình, xếp chữ; đồng diễn, biểu diễn võ thuật) của cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Theo báo cáo, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển với nhiều lần thay đổi mô hình, tổ chức, tên gọi, phiên hiệu khác nhau, song lực lượng cảnh sát cơ động luôn chăm lo xây dựng, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng.

Với những thành tích vẻ vang, lực lượng cảnh sát cơ động được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

>>>Một số hình ảnh lại lễ kỷ niệm:

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Khối xe chỉ huy lực lượng cảnh sát cơ động diễu hành qua lễ đài

Đội quân nhạc trong lễ kỷ niệm

Các lực lượng rước ảnh Bác Hồ trong lễ kỷ niệm

Trong thời kỳ xây dựng đất nước, lực lượng cảnh sát cơ động đã tham mưu Ðảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và trực tiếp tham gia giải quyết dứt điểm các điểm nóng về an ninh trật tự, an ninh nông thôn, các tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội

Khối nữ cảnh sát cơ động trong lễ kỷ niệm

Trong bài viết kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động, Bộ trưởng Tô Lâm viết: Trải qua 50 năm, lực lượng cảnh sát cơ động luôn chiến đấu, xây dựng và phát triển, đã và sẽ tiếp bước xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, nguyện một lòng tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm sẵn sàng chủ động ra quân nhanh, trấn áp mạnh, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động

Lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng tinh nhuệ

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động trong lễ kỷ niệm

Hiện nay, lực lượng cảnh sát cơ động được trang bị khí tài hiện đại, các loại xe chuyên dụng, đặc chủng phục vụ cho nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Cảnh sát cơ động được kiện toàn theo hướng chuyên sâu, tập trung thống nhất, đảm bảo đầy đủ và phân định rõ ràng, rành mạch

Màn trình diễn võ thuật của các chiến sĩ cảnh sát cơ động thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu

ĐỖ TRUNG