Chính quy hóa lực lượng công an xã góp phần xây dựng lực lượng công an cấp cơ sở

Ngày 23-6, Công an TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 172/KH­CATP và tổ chức họp mặt 100 cán bộ chiến sĩ (CBCS) đang công tác tại các đơn vị cấp phòng tăng cường về công an xã với sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định, việc chính quy hóa lực lượng công an xã là chủ trương lớn và là một trong các nội dung quan trọng nhằm góp phần xây dựng lực lượng công an cấp cơ sở và Công an TPHCM cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là yêu cầu khách quan, cấp bách xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực ngoại thành TPHCM trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, sau 1 năm đến nhận công tác ở công an các xã, đa số CBCS đều an tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, chủ động nghiên cứu văn bản của ngành; tiếp cận, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội một cách nhanh chóng; chủ động vận dụng lý luận vào thực tiễn từng địa phương, phát huy và nâng cao chất lượng từng mặt công tác được phân công.

Bên cạnh đó, CBCS có khả năng tiếp cận, quản lý địa bàn phụ trách, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao; cơ bản làm tốt công tác tham mưu Chỉ huy Công an xã trong việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn; làm quen với tính chất, đặc điểm và cường độ công việc ở công an xã; thể hiện được phẩm chất cán bộ được đào tạo đại học chính quy...

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị thủ trưởng công an các huyện cần tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM thực hiện tốt các công việc như: Tập trung rà soát biên chế, chủ động tăng cường lực lượng công an chính quy về công tác ở công an xã; đảm bảo tỷ lệ bố trí biên chế công an huyện, công an xã; rà soát, đánh giá để bố trí, phân công đúng năng lực, sở trường, phát huy mặt mạnh của CBCS.

Ngoài ra, cần quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng với cán bộ công an chính quy ở công an xã; chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ an ninh, cảnh sát để tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự…