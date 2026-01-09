Chiếu phim cách mạng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim cách mạng tiêu biểu tại Hà Nội.

Phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối chiếu miễn phí

Chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 14 đến 17-1 tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội).

Lịch chiếu được sắp xếp đa dạng, kết nối các thế hệ khán giả. Sáng 14-1, chương trình khai mạc với bộ phim kinh điển Đến hẹn lại lên (1974) của đạo diễn Trần Vũ, tác phẩm từng giành Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ III. Tối 15-1 chiếu Sao tháng Tám (1976), đạo diễn Trần Đắc, đoạt Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV. Tối 16-1, khán giả thưởng thức Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (1972) của NSND Hải Ninh, phim từng giành giải thưởng của Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Liên Xô và giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Matxcơva. Ngày 17-1 có hai suất chiếu: buổi sáng là chùm phim hoạt hình kinh điển dành cho nhiều lứa tuổi; buổi tối khép lại chương trình bằng Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối (2025) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, tác phẩm đoạt Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh cách mạng tiêu biểu, khán giả được sống lại những chặng đường đấu tranh gian khổ, anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò của Viện Phim Việt Nam trong nhiệm vụ lưu trữ, bảo tồn và phổ biến di sản hình ảnh động quốc gia; đồng thời nhấn mạnh vị trí đặc biệt của điện ảnh trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần thực hiện các chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Vé xem phim được phát miễn phí theo từng buổi chiếu.

VĨNH XUÂN