Chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn bay

Ba con diều loại lớn gắn đèn chớp bay cao gần 400m ở khu vực cầu Tham Lương, cách sân bay Tân Sơn Nhất 2,5km, khiến 21 chuyến bay tối 13-8 bị ảnh hưởng.

Theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sự việc vật thể như diều, UAV, drone liên tiếp xuất hiện tại khu vực cất, hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất tạo ra nguy cơ lớn đối với an toàn khai thác.

Người điều khiển flycam có thể gây mất an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất nếu không tuân thủ quy định về vùng cấm bay. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tăng cường tuyên truyền

Liên quan đến vụ việc, trưa 14-8, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết, Công an phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) đang lập hồ sơ, xử lý các trường hợp thả diều gần khu vực cất, hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, tối 13-8, khi phát hiện vật thể lạ uy hiếp an toàn bay, lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm, phát hiện một nhóm người đang thả diều tại bãi đất trống ở phường Bình Hưng Hòa.

Trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) khẳng định: “Đối với công tác quản lý, điều hành bay, khi tiếp nhận thông tin về vật thể bay chưa xác định, nguyên tắc được đặt lên hàng đầu là chủ động phòng ngừa, đánh giá nguy cơ và loại trừ khả năng ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay. Tùy tình hình thực tế, việc tổ chức máy bay chờ, tạm thời giữ máy bay dưới mặt đất hoặc tạm dừng cất, hạ cánh trong thời gian cần thiết là những biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho máy bay, hành khách và các lực lượng tham gia khai thác”.

VATM cũng cho rằng qua sự việc này vai trò của công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị trong bảo đảm an toàn hoạt động bay tiếp tục được khẳng định. Việc tiếp nhận, trao đổi thông tin kịp thời, đánh giá tình hình và chủ động triển khai phương án phù hợp đã góp phần kiểm soát rủi ro, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và nhanh chóng đưa hoạt động bay trở lại bình thường.

Đại diện Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ khu vực cấm bay, nơi không được sử dụng UAV, flycam hoặc thả diều.

Ngày 14-8, theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, sau hàng loạt vụ UAV, diều xâm nhập khu vực cấm bay của sân bay Nội Bài, cán bộ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền lưu động và trên các nền tảng mạng xã hội. Kết quả là tình trạng vi phạm an toàn bay trong khu vực đã giảm.

Thành lập tổ ứng phó UAV

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong năm 2025, cả nước ghi nhận 34 vụ UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay tại các sân bay của Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Định và TPHCM. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tiếp tục xảy ra 17 vụ tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và TPHCM.

Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sở hữu và sử dụng UAV phải thực hiện đầy đủ việc đăng ký phương tiện, xin cấp phép bay trước khi tổ chức hoạt động. Việc đã đăng ký UAV không đồng nghĩa với việc được phép bay, UAV chỉ được hoạt động khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và phải tuân thủ đúng phạm vi, khu vực, thời gian, độ cao ghi trong giấy phép.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, nêu rõ, hành vi điều khiển UAV xâm nhập khu vực cấm bay hoặc khu vực hạn chế bay có thể phải chịu đồng thời trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.

Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thành lập tổ công tác phát hiện, ứng phó với UAV tại các sân bay trên cả nước. Tổ công tác này sẽ được trang bị các thiết bị hiện đại nhằm rút ngắn thời gian từ khi phát hiện vật thể bay đến khi đưa ra quyết định xử lý, từ đó giảm thiểu thời gian phải dừng hoặc hạn chế hoạt động bay.

Hiện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang nghiên cứu trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ việc phát hiện vật thể bay từ sớm.

Kinh nghiệm từ Trung Quốc, Nhật Bản Từ thực tế triển khai các chương trình drone show, ông Hoàng Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Loon Eyes Studio, cho biết tại Trung Quốc, UAV gần như không thể cất cánh được ở khu vực gần sân bay vì sẽ bị khóa phần mềm. Tập đoàn chuyên sản xuất máy bay không người lái DJI (Trung Quốc) đã tích hợp sẵn một hệ thống có tên GEO (Geospatial Environment Online) hay DJI Fly Safe trên các dòng sản phẩm của hãng. Hệ thống này sử dụng tín hiệu định vị vệ tinh (GPS) để liên tục đối chiếu vị trí thực tế của thiết bị với cơ sở dữ liệu về không phận. Khi người sử dụng mang thiết bị đến gần các khu vực nhạy cảm, phần mềm sẽ tự động can thiệp vào khả năng vận hành của thiết bị. Ngoài ra, xung quanh các sân bay, DJI phân loại không phận thành các Restricted Zones (vùng cấm bay - hiển thị màu đỏ trên bản đồ). Tại những vùng này người dùng sẽ nhận được cảnh báo trên ứng dụng điều khiển (như DJI Fly). Hệ thống khóa phần mềm sẽ kích hoạt, động cơ thiết bị sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn, không thể cất cánh. Tại Nhật Bản, chủ phương tiện sẽ bị cấm bay, phạt tiền và đền bù thiệt hại nếu để xảy ra sự cố. Bắt đầu từ ngày 20-6-2022, Nhật Bản ban hành quy định mọi máy bay không người lái (trọng lượng từ 100 gram trở lên) đều bắt buộc phải đăng ký trước khi bay. Việc đăng ký này yêu cầu gắn liền thiết bị với thông tin cá nhân của chủ sở hữu. Ngoài ra, phương tiện còn phải được trang bị hệ thống Remote ID để phát sóng định danh từ xa trong suốt quá trình bay.

KIÊN CƯỜNG - BÍCH QUYÊN - ĐỖ TRUNG - GIA BÌNH