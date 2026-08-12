HURC đưa kinh nghiệm Metro số 1 vào tuyến LRT Phú Quốc

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC) sẽ hỗ trợ Sun Group vận hành, bảo trì, đào tạo nhân sự và chạy thử tuyến LRT Phú Quốc.

Ngày 12-8, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), HURC - đơn vị khai thác tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên - và Tập đoàn Sun Group ký hợp đồng tư vấn vận hành, đào tạo và chạy thử tuyến tàu điện LRT Phú Quốc.

HURC - đơn vị khai thác tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên - ký hợp đồng tư vấn vận hành, đào tạo và chạy thử tuyến tàu điện LRT. Ảnh: HURC

Theo thỏa thuận, HURC sẽ hỗ trợ Sun Group về vận hành, bảo trì, đào tạo nhân sự và chạy thử, đưa kinh nghiệm từ tuyến Metro số 1 vào công tác chuẩn bị khai thác tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên tại Phú Quốc.

Lãnh đạo Sun Group cho biết việc hợp tác nhằm chuẩn bị hệ thống giao thông công cộng tại Phú Quốc phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và nhu cầu đi lại lâu dài của người dân, du khách.

HURC dự kiến huy động đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân sự vận hành có kinh nghiệm tham gia tư vấn, đào tạo. Hai bên cũng phối hợp tuyển dụng, đào tạo nhân lực tại chỗ phục vụ vận hành tuyến.

HURC vận hành tuyến tàu điện LRT Phú Quốc. Ảnh: HURC

LRT Phú Quốc do Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, sử dụng đoàn tàu 3 toa chạy bằng năng lượng sạch, tốc độ thiết kế 70-100km/giờ, công suất tối đa khoảng 4.500 hành khách/giờ. Tuyến được định hướng kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực Nam đảo và Trung tâm Hội nghị APEC, thời gian di chuyển dự kiến khoảng 20 phút. Đến đầu tháng 8-2026, dự án đã giải ngân khoảng 1.800 tỷ đồng. Các hạng mục cọc khoan nhồi, nền đường, cầu, hầm đang được triển khai; đồng thời thực hiện lắp đường ray hiệu chuẩn, chuẩn bị lắp ray chính thức trên các đoạn trên cao, nền đường và hầm ngầm.

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