Lâm Đồng: Khắc phục sạt lở trên đèo Con Ó

Video: Khắc phục sạt lở đá trên đèo Con Ó, tỉnh Lâm Đồng

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 8-8, tại Km158 tỉnh lộ 725, đoạn qua đèo Con Ó thuộc địa bàn xã Đạ Tẻh 3, mưa lớn kéo dài khiến lượng lớn đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường.

Máy móc được huy động để dọn dẹp hiện trường sạt lở trên đèo Con Ó, tỉnh Lâm Đồng

Tại hiện trường, những khối đá lớn tràn ra hơn nửa mặt đường, gây cản trở giao thông. Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện đi qua nên không gây thiệt hại.

Ngay trong đêm, UBND xã Đạ Tẻh 3 huy động các lực lượng đến hiện trường căng dây cảnh báo, bố trí người túc trực và hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực sạt lở.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9-8, hiện trường vụ sạt lở cơ bản được giải phóng, giao thông qua đèo Con Ó được lưu thông.

Sau khi giải phóng lượng lớn đất đá, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chú ý khi lưu thông qua đèo Con Ó

Tuy nhiên, do khu vực đèo tiếp tục có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn, xã Đạ Tẻh 3 vẫn bố trí người theo dõi, cảnh báo và tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chú ý khi lưu thông qua đèo Con Ó và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Đèo Con Ó trên tỉnh lộ 725 là tuyến đường quan trọng của tỉnh Lâm Đồng. Vào các dịp lễ tết, tuyến đường thường được phân luồng để cho xe tải trọng lớn lưu thông để giảm tải cho đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20.

ĐOÀN KIÊN