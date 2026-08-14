TP Đồng Nai: Yêu cầu rà soát, khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông

Ngày 14-8, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai, chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm đối với 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Trị An và xã Hưng Thịnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai đã báo cáo diễn biến, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 29-6 tại phường Trị An làm 3 người tử vong và vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 21-7 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh khiến chiếc xe khách giường nằm bị cháy làm 7 người tử vong.

Theo báo cáo, cả hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người tử vong nêu trên đều có nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện.

Đồng chí Trần Anh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Đồng Nai

Riêng vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Trị An, bên cạnh lỗi của người điều khiển phương tiện, còn bộc lộ những bất cập trong công tác quản lý đối với kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Trị An, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị có liên quan giải quyết những bất cập trong hạ tầng giao thông trên tuyến đường từ ngã ba Lâm Sản đến đập Suối Rộp, bảo đảm việc quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và tổ chức giao thông được thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 làm 7 người tử vong

Lãnh đạo Công an TP Đồng Nai yêu cầu lực lượng CSGT rà soát các tuyến, địa bàn có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục các tồn tại, bất cập về tổ chức giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông…

XUÂN TRUNG