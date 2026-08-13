Miền Trung - Tây nguyên: Chuyển đổi tư duy hạ tầng, kết nối chuỗi giá trị

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết hạ tầng giao thông khu vực đang được đầu tư mạnh, từng bước kết nối các địa phương, trung tâm kinh tế, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu và điểm du lịch. Mạng lưới cao tốc Bắc - Nam cùng các tuyến Đông - Tây đang hình thành, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện

Tuy nhiên, hạ tầng liên vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên vẫn còn điểm nghẽn. Thời gian tới, cần chuyển từ đầu tư từng tuyến, từng địa phương sang phát triển mạng lưới, ưu tiên các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây kết nối Tây Nguyên với biển, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu và trung tâm logistics.

Các đại biểu nhận định miền Trung - Tây Nguyên có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhờ lợi thế đa dạng về biển, cao nguyên, thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Tuy nhiên, địa hình phức tạp, hạ tầng và kết nối còn hạn chế khiến liên kết vùng chưa phát huy hiệu quả.

Các ý kiến đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực, tăng kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư, hướng tới hình thành các sản phẩm du lịch quy mô lớn từ biển đến cao nguyên.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng hạ tầng đang là một trong những “điểm nghẽn” lớn đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Muốn tạo động lực phát triển, hạ tầng phải đi trước, trong đó đầu tư công đóng vai trò “vốn mồi” để thu hút nguồn lực tư nhân.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, tư duy đầu tư cần chuyển từ hạ tầng đơn lẻ sang xây dựng không gian phát triển liên kết, phát huy thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, du lịch và logistics. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực có thêm điều kiện hình thành các chuỗi giá trị và không gian kinh tế lớn hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện

Gia Lai ưu tiên các tuyến giao thông mở ra không gian tăng trưởng mới, nhất là kết nối Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với hệ thống logistics, khu vực ven biển. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lớn vẫn thận trọng, chờ tiến độ các dự án giao thông, sân bay và hạ tầng trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng, yêu cầu hiện nay không chỉ là đầu tư thêm hạ tầng mà phải đầu tư đúng nơi có khả năng mở ra không gian phát triển mới, tăng liên kết vùng và thu hút nguồn lực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho miền Trung - Tây Nguyên.

TS Trần Du Lịch cho rằng Gia Lai có lợi thế khi hội tụ cao nguyên, đồng bằng và 134km bờ biển, đồng thời là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với biển và hành lang Đông - Tây qua cửa khẩu Lệ Thanh. Ông đề xuất Gia Lai xây dựng “Chương trình hạ tầng du lịch chiến lược Gia Lai 2026-2040”, tập trung vào hạ tầng kết nối, hạ tầng điểm đến, hạ tầng thông minh và xanh; lựa chọn 5-10 cụm du lịch ưu tiên, hoàn thiện hạ tầng và hồ sơ để đưa ra thị trường, thay vì kêu gọi đầu tư dàn trải.

NGỌC OAI