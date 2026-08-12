Cầu Ghềnh mở lại cho xe hai bánh sau gần nửa năm tạm đóng

Gần 17 giờ ngày 12-8, phần đường bộ qua cầu Ghềnh (TP Đồng Nai), thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam, chính thức được mở lại sau gần nửa năm tạm đóng do sự cố sà lan va vào cầu.

Cầu Ghềnh (TP Đồng Nai) đã được mở lại phần đường bộ sau gần nửa năm tạm đóng. Ảnh: PHÚ NGÂN

Lực lượng chức năng đã tháo dỡ rào chắn tại hai đầu cầu, cho phép người dân đi xe hai bánh qua lại, khôi phục kết nối trực tiếp giữa phường Trấn Biên và phường Biên Hòa.

Ngay sau khi mở cầu, nhiều người dân đã di chuyển qua lại. Người dân cho biết phấn khởi vì đây là tuyến đường quen thuộc, giúp rút ngắn đáng kể quãng đường đi lại.

Trước đó, từ ngày 6-3, phần đường bộ cầu Ghềnh phải tạm đóng để bảo đảm an toàn, phục vụ kiểm tra và khắc phục hư hỏng sau sự cố sà lan va vào cầu. Trong thời gian này, người dân phải đi vòng qua cầu Hóa An, cầu Bửu Hòa.

Cầu Ghềnh (TP Đồng Nai) đã được mở lại phần đường bộ sau gần nửa năm tạm đóng. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, việc mở lại lối bộ hành và xe hai bánh qua cầu được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm định, thử tải và quan trắc cầu Ghềnh Km1699+860, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Kết quả theo dõi cho phép khai thác phần đường bộ qua cầu từ ngày 12-8. Riêng kết cấu nhịp 2, khu vực từng bị biến dạng, vẫn đang được khai thác trong trạng thái gia cường tạm thời.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp sớm triển khai phương án sửa chữa, hoàn trả trạng thái công trình như ban đầu.

PHÚ NGÂN