Chủ sân golf Đồi Cù choáng với đơn giá thuê đất tăng 1.207%

Thậm chí, bán sân golf cũng không có tiền đóng. Được biết, doanh thu cao nhất của sân golf Đồi Cù vào năm 2019, với 29 tỷ đồng.

Ngày 11-8-2022, Cục Thuế Lâm Đồng thông báo giá thuê đất tại sân golf Đồi Cù chu kỳ 2022-2027 của Công ty Hoàng Gia ĐL hơn 176 tỷ đồng/năm. Trong đó, giá thuê 3.212m² đất thương mại - dịch vụ hơn 1,2 tỷ đồng/năm và gần 325.000m² đất thể dục thể thao là 175 tỷ đồng/năm.

Trong văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở TN-MT, Sở Tài chính và Cục Thuế Lâm Đồng, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia ĐL, cho rằng, số tiền thuê đất dự kiến hàng năm cao hơn nhiều lần so với doanh thu là không phù hợp.

Điều này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, thậm chí là không có khả năng chi trả vào ngân sách của nhà nước, nhiều nguy cơ dẫn đến doanh nghiệp phá sản, mất khả năng chi trả, không cân đối được khả năng đầu vào, trong khi chi phí tiền thuê đất hàng năm phát sinh quá cao.

Nêu dẫn chứng, quá trình khai thác sân golf Đồi Cù 18 lỗ, công ty đã thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất trong chu kỳ 2007-2011 với số tiền phải nộp 2,1 tỷ đồng/năm; chu kỳ 2012-1016 số tiền phải nộp 9,1 tỷ đồng, tăng 415% so với chu kỳ 2007-2011; chu kỳ 2017-2021 với số tiền với số tiền 14,6 tỷ đồng/năm, tăng 160% so với chu kỳ 2012-2016. Chu kỳ từ năm 2022-2027, Cục Thuế Lâm Đồng dự kiến áp dụng đơn giá thuê đất với tổng số tiền thuê đất phải nộp là 176,3 tỷ đồng/năm, tăng 1.027% so với chu kỳ 2017-2022.

Công ty Hoàng Gia ĐL cho rằng, cơ sở pháp lý để Cục Thuế Lâm Đồng xác định đơn giá thuê đất là khoản 1, Điều 14, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2015 của Chính phủ, quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Tuy nhiên, nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15-11-2016.

Tại khoản 4, Điều 3, Nghị định 135 đã sửa đổi, bổ sung khoản 7, bổ sung khoản 8 vào Điều 15 của Nghị định 46. Theo đó, có thể hiểu, tính từ chu kỳ 2006-2011, 2011-2016, 2017-2021, 2022-2027 chỉ được thực hiện điều chỉnh tăng 15% so với giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó và áp dụng cho thời gian thuê đất còn lại của dự án (đến năm 2041).

Do vậy, doanh nghiệp này kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan áp dụng các quy định, lựa chọn phương pháp xác định đơn giá đất phù hợp với tình hình thực tế cho việc thuê đất không chỉ tại sân golf Đồi Cù mà còn các khu đất khác của doanh nghiệp đang thuê là: khách sạn Dalat Palce, khách sạn Duparc Dalat, cùng 2 biệt thự tại số 27A và 27B đường Trần Hưng Đạo.

Về kiến nghị của Công ty Hoàng Gia ĐL, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở Tài chính khẩn trương liên hệ, làm việc với cơ quan chuyên môn của Bộ TN-MT, đề nghị sớm nghiên cứu, hướng dẫn việc áp dụng loại đất sân golf để xác định đơn giá thuê đối với doanh nghiệp. Từ đó, phối hợp với sở ngành liên quan, xem xét giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty Hoàng Gia ĐL trước thời điểm 30-4.

Tại cuộc họp bàn về giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2023 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất phục vụ thu tiền thuê đất, giao đất, đấu giá giao quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn ra ngày 6-4, ông Trần Phương, Cục trưởng Cục Thuế Lâm Đồng, nhìn nhận, việc áp đơn giá cho thuê đất đối với Công ty Hoàng Gia ĐL là chưa phù hợp. Hiện đã có thông báo đơn giá tạm tính nhưng doanh nghiệp đã có kiến nghị tháo gỡ.

Nhiều ý kiến tại cuộc họp cũng cho rằng, còn rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng đang vướng đơn giá thuê đất quá cao. Qua báo cáo của các sở, ban, ngành, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở TN-MT tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, tham khảo các quy định pháp luật, tham khảo các địa phương, cũng như tình hình đầu tư, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp để có giải pháp xử lý.