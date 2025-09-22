Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đoàn nghị sĩ bang Oregon

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Oregon mở rộng hợp tác, đầu tư, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21-9 theo giờ địa phương, tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đoàn nghị sĩ bang Oregon do Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc, Chủ tịch Ủy ban phát triển kinh tế Hạ viện Oregon làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2025 là năm quan trọng với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện; hai nước đã duy trì đà phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh và kinh tế - thương mại - đầu tư.

Đây là thời điểm để Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhau củng cố nền tảng và chiều sâu hợp tác, tiếp tục gặt hái những thành quả tích cực, thực chất, đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, đối ngoại sau 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm thành lập nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, thực hiện hai mục tiêu chiến lược 2030 và 2045, theo đó cần sự đồng hành và ủng hộ của tất cả các nước, trong đó có Hoa Kỳ và bang Oregon.

Đánh giá Oregon là “Khu rừng Sillicon,” một trong những trung tâm hàng đầu của Hoa Kỳ về khoa học, công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng tái tạo, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bang Oregon là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nhằm thành công đạt tăng trưởng kinh tế cao, bền vững.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Oregon mở rộng hợp tác, đầu tư, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam; đề nghị Hạ nghị sĩ Nguyễn Bá Lộc và các nghị sĩ trong đoàn tiếp tục ủng hộ quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu; ủng hộ và thúc đẩy Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.

Đánh giá cộng đồng người Việt Nam đông đảo và thành công tại bang Oregon, không chỉ hội nhập tốt vào xã hội sở tại mà còn là cầu nối hữu nghị hiệu quả giữa hai nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào ổn định cuộc sống và đóng góp cho quê hương.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các nghị sĩ tiếp tục khuyến khích cộng đồng người Việt tại Oregon phát huy truyền thống đoàn kết, hướng về quê hương đất nước, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước.

Đoàn nghị sĩ bang Oregon bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu phát triển năng động và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Các nghị sĩ cho biết, bang Oregon rất quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, sản xuất bán dẫn, điện tử - vi mạch, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao.

Các nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, xem xét khả năng tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối học thuật, giao lưu nhân dân, cũng như đón các đoàn đại biểu các cấp từ Việt Nam thăm bang Oregon trong thời gian tới.

Đoàn cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại bang, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa hai nước.

Hạ nghị sĩ Nguyễn Bá Lộc khẳng định là một người con đất Việt, sẽ làm hết sức mình kết nối cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đoàn kết, gắn bó với quê hương, đất nước, hướng về tương lai tốt đẹp của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, với mong muốn thế hệ cộng đồng người Việt mai sau luôn thấu hiểu và trân trọng nguồn gốc nòi giống dân tộc Việt Nam.

