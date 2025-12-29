Chiều 29-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha, chiều 29-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và chúc mừng Đại sứ Chea Kimtha đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, có nhiều đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó quan hệ giữa hai Đảng mang tính định hướng; hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột; hợp tác kinh tế là điểm sáng với kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng tốt. Đồng thời, hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy.

Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, phối hợp chặt chẽ trong quốc phòng - an ninh, đề nghị hai bên phối hợp tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ.

Đánh giá cao những diễn biến tích cực gần đây trong xử lý xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hoan nghênh việc hai nước ký Tuyên bố chung thống nhất việc ngừng bắn và các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới hai nước; ủng hộ các bên giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và tinh thần đoàn kết ASEAN.

Đại sứ Campuchia Chea Kimtha bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước và các lãnh đạo Việt Nam đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ kết nối, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ Chea Kimtha cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực.

