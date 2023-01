Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng động viên các đơn vị ra quân, làm việc đầu năm

Tại công trình xây dựng nâng cấp, cải tạo trường THPT Phan Châu Trinh (cơ sở 154 Lê Lợi), dự án có tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng nhằm cải tạo, nâng cấp các khối nhà, hạng mục hiện trạng đã xuống cấp gồm: cải tạo khối lớp học 1 tầng hầm, 5 tầng nổi, cải tạo sảnh chính, hội trường, nhà đa năng và hồ bơi, hệ thống tường rào cổng ngõ. Chính thức khởi công từ tháng 11-2022, đến nay liên danh nhà thầu đã thực hiện khối lượng đạt gần 50% giá trị xây lắp, dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2023.

Tại lễ ra quân, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, kỹ sư, công nhân của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cùng liên danh các nhà thầu. Theo ông Chinh, đây là công trình quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của 1 trong những ngôi trường THPT giàu truyền thống của TP Đà Nẵng.

Tại dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ), dự án có tổng mức đầu tư hơn 589 tỷ đồng nhằm cải thiện môi trường để phát triển ngành du lịch, nâng cao chất lượng sống của người dân và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Công trình khởi công từ ngày 1-4-2022, đến nay liên danh nhà thầu đã thực hiện khối lượng trên 40% khối lượng hợp đồng, dự kiến hoàn thành phần xây dựng vào tháng 3-2023.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận, với số vốn đầu tư lớn như vậy, TP Đà Nẵng rất quan tâm đến các dự án về môi trường đặc biệt là vấn đề xử lý nước thải. Dự án này sẽ phục vụ cho việc xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư thuộc quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ, quận Ngũ Hành Sơn từ đó đảm bảo môi trường và bảo vệ được bãi biển của TP Đà Nẵng. Bãi biển sạch, đẹp hoàn toàn thì mới có thể thu hút được khách du lịch.

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh TP Đà Nẵng, tính đến 31-12-2022, tổng nguồn vốn 11.685 tỷ đồng đạt 145% so với kế hoạch Trung ương giao. Tổng dư nợ đạt 12.652 tỷ đồng; thu nợ XLRR đạt 24 tỷ đồng;… các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định. Đây là ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu, góp phần ổn định lãi suất thị trường, tiên phong giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và hộ sản xuất, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2022, TP Đà Nẵng gặp những khó khăn nhất định. Cùng với TP Đà Nẵng đồng bộ triển khai các giải pháp, ngân hàng Agribank - Chi nhánh TP Đà Nẵng cũng tham gia từ công tác phát triển kinh tế - xã hội đến đảm bảo an sinh, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2023, dự báo tài chính, kinh tế thế giới sẽ có nhiều biến động, điều này sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế Đà Nẵng. Với chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, ông Chinh cũng kêu gọi đơn vị nỗ lực cùng chung tay đồng hành, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, qua đó góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của UBND TP Đà Nẵng về công tác an sinh xã hội tại địa phương.