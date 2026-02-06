Lễ hội chùa Hương năm 2026 hướng tới “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”

Sáng 6-2, tại Hà Nội, Ban tổ chức Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 thông tin về công tác tổ chức, quản lý với chủ đề “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, hướng tới mục tiêu xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương trở thành Khu du lịch cấp Quốc gia.

Ông Trần Đức Hải, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn (Hà Nội) cho biết, năm 2026, để đạt mục tiêu thu hút hơn 1 triệu du khách, địa phương tập trung khai thác, phát huy giá trị văn hóa của di tích chùa Hương. trong đó, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng là trọng tâm và ẩm thực được xác định là tài nguyên văn hóa.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là nâng chuẩn hướng dẫn viên, nội dung thuyết minh điểm đến, số hóa các định dạng ngôn ngữ để phục vụ khách tham quan và tìm hiểu khu di tích.

Ban t ổ chức Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 thông tin tới báo chí về công tác tổ chức mùa lễ hội năm 2026. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Năm nay, công tác tổ chức lễ hội có nhiều nội dung đổi mới, tiêu biểu là tăng cường quản lý số trong xây dựng hạ tầng mạng miễn phí; lắp đặt camera AI tại các điểm trọng yếu đảm bảo an ninh; vé tham quan, vé đò thuyền được quản lý bằng mã QR; thành lập tổ phản ứng nhanh qua đường dây nóng 19001207 để tiếp nhận phản ánh của du khách, không để xuất hiện hành vi chèo kéo, ép giá, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều này hướng tới quản lý thông minh để nâng cao hiệu quả điều hành, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm.

Mùa l ễ hội chùa Hương năm 2026 sẽ có nhiều điểm mới hấp dẫn du khách

Lễ hội truyền thống du lịch chùa Hương năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18-2 đến hết ngày 11-5, với 4 tuyến tham quan chính và khoảng 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật.

Lễ khai hội được tổ chức ngày 22-2. Sau mùa lễ hội, địa phương tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, mạo hiểm trên cả 4 tuyến di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, hướng tới phát triển du lịch 4 mùa.

HÀ NGUYỄN