Chung sức, đồng lòng - xung lực cho phát triển

LTS: Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 25-3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khái quát và nhấn mạnh 5 nội dung công việc: Về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”; Về phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Về công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí tiêu cực; Về Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là những yêu cầu trước mắt, mà còn đặt nền tảng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phương châm hành động: “Tự chủ chiến lược - Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm - Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân”.

Tinh thần “chung sức, đồng lòng” không chỉ là lời hiệu triệu về đoàn kết, mà còn gợi mở một hướng phát triển: muốn đi nhanh và đi xa, đất nước phải khơi dậy sức mạnh con người, kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội và biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể.

Đồng lòng để tạo sức mạnh phát triển

Mỗi giai đoạn phát triển đều cần những nguồn lực khác nhau như vốn, hạ tầng, thể chế, công nghệ. Nhưng trên hết, yếu tố quyết định vẫn là con người và sự đồng thuận xã hội. Không một chiến lược nào có thể thành công nếu tách rời đời sống nhân dân. Không một mục tiêu lớn nào có thể trở thành hiện thực nếu thiếu niềm tin, sự đồng hành và trách nhiệm chung của cộng đồng. Vì vậy, “chung sức, đồng lòng” không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược.

Khối quần chúng nhân dân tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 2-9-2025 ẢNH: QUANG PHÚC

Đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Cơ hội đến từ thành quả đổi mới, từ vị thế quốc gia ngày càng được nâng lên, từ sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, dòng vốn và công nghệ. Nhưng đi cùng với đó là sức ép cạnh tranh, yêu cầu cải cách thể chế, bài toán phát triển bền vững và sự phân hóa lợi ích trong xã hội. Nếu không có sự đồng thuận vững chắc, nếu người dân chưa thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển, sẽ rất khó huy động đầy đủ sức mạnh quốc gia.

“Chung sức, đồng lòng” trước hết là câu chuyện của niềm tin. Người dân chỉ sẵn sàng chung sức khi tin rằng con đường đang đi là đúng; chỉ có thể đồng lòng khi chủ trương được cụ thể hóa thành chính sách công bằng, minh bạch, hiệu quả; và chỉ dốc sức khi họ được tôn trọng, được lắng nghe, được thụ hưởng thành quả xứng đáng. Sức mạnh của phát triển nằm ở sự đồng hành của nhân dân.

Nhìn từ thực tiễn TPHCM và không gian phát triển mới của vùng đô thị mở rộng, ý nghĩa đó càng trở nên rõ hơn. Đây là khu vực năng động, tập trung nhiều lực lượng xã hội, đồng thời là nơi diễn ra sôi động các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sáng tạo. Trong bối cảnh ấy, yêu cầu gắn kết giữa ý chí chính trị với nguyện vọng của người dân, giữa mục tiêu quốc gia với lợi ích cộng đồng càng trở nên cấp thiết. Đồng lòng không phải là sự nhất trí hình thức, mà là cùng chia sẻ mục tiêu, niềm tin và trách nhiệm đối với tương lai chung, hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Khơi dậy sức mạnh con người

Khơi dậy sức mạnh con người phải được xem là một chiến lược phát triển. Sức mạnh ấy không chỉ nằm ở năng lực lao động, mà còn ở trí tuệ, bản lĩnh văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, ý thức công dân và khả năng thích ứng trước thay đổi. Một quốc gia chỉ thực sự mạnh khi có những con người có khát vọng vươn lên, có trách nhiệm và có niềm tin vào tương lai chung. Con người vừa là động lực, vừa là đích đến của phát triển.

Với TPHCM, sức mạnh con người còn gắn với tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu. Đó là tinh thần của người lao động không ngại khó, của doanh nghiệp dám mở lối, của đội ngũ trí thức không ngừng tìm tòi, của người trẻ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để sáng tạo, khởi nghiệp. Nhưng tinh thần ấy chỉ có thể trở thành động lực lớn khi được nâng đỡ bằng thể chế thông thoáng, môi trường trọng dụng nhân tài, cơ chế khuyến khích đổi mới và một chính quyền thật sự kiến tạo.

Khát vọng phát triển cũng cần được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và môi trường xã hội. Một xã hội biết trân trọng điều tốt đẹp, khuyến khích cái mới, bảo vệ người tử tế sẽ tạo ra động lực đi lên. Ngược lại, những rào cản, thủ tục phiền hà và tâm lý e ngại đổi mới sẽ làm suy giảm tinh thần cống hiến. Vì thế, sức mạnh con người luôn gắn chặt với chất lượng thể chế và văn hóa quản trị.

Nếu sức mạnh con người là nền tảng, thì “chung sức, đồng lòng” chính là cách để chuyển nền tảng ấy thành sức mạnh xã hội. Chỉ khi nhiều lực lượng cùng hướng về một mục tiêu chung, đất nước mới có thể tạo ra xung lực phát triển đủ lớn. Sự phát triển không thể chỉ dựa vào một khu vực hay một nguồn lực đơn lẻ. Cần có sự chung sức giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, các thế hệ và cả nguồn lực trong, ngoài nước. Khi đó, phát triển mới thực sự trở thành nỗ lực chung của toàn xã hội.

Khát vọng phát triển chỉ có ý nghĩa khi gắn với đời sống cụ thể. Người lao động, doanh nghiệp, trí thức, người trẻ đều cần nhìn thấy mình trong quá trình ấy, thông qua việc làm, cơ hội, môi trường phát triển và niềm tin vào tương lai. Ở chiều sâu hơn, văn hóa giữ vai trò gắn kết xã hội. Một hệ giá trị chung sẽ giúp những nhóm khác biệt có thể đồng lòng, để quá trình phát triển không chỉ nhanh hơn mà còn bền vững và giàu tính nhân văn hơn.

5 NỘI DUNG TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM KHÁI QUÁT TRONG PHIÊN BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV 1. VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG ĐẢNG: NHẤT QUÁN “BỐN KIÊN ĐỊNH” ​- Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. - Kiên định đường lối Đổi mới của Đảng. - Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 2. VỀ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ “HAI CON SỐ”: QUÁN TRIỆT SÂU SẮC “BỐN NGUYÊN TẮC” CỐT LÕI ​- Tăng trưởng thực chất: Không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần. ​- Kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. ​- Tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. ​- Tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội. ​3. VỀ PHÁT HUY THẾ MẠNH MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP ​- Phải xác định đây là một cuộc cải cách về quản trị, chứ không đơn thuần là một sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy. - Phải bảo đảm nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. - Phân quyền phải đi liền với: Phân bổ nguồn lực; Nâng cao năng lực; Hoàn thiện công cụ kiểm soát. ​- Việc điều hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải được thực hiện với tư duy linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, chống rập khuôn, máy móc. - Phải lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất và là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. ​4. VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC ​- Đó không chỉ là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên nhằm làm trong sạch bộ máy, mà còn là điều kiện nền tảng để củng cố niềm tin của nhân dân, bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội và tạo lập môi trường lành mạnh cho phát triển. ​- Phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao, hành động kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục. ​- Xử lý nghiêm minh mọi vi phạm, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhưng đồng thời phải quán triệt sâu sắc tính nhân văn, thượng tôn pháp luật và mục tiêu phát triển. ​5. VỀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI ​- Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo, vùng trời, mà còn là giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ thể chế, bảo vệ lòng tin xã hội, bảo vệ không gian mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ các mạch máu kinh tế và các lợi ích phát triển chiến lược của đất nước. ​- Đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, trọng yếu, cốt lõi, lâu dài, kiên trì của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. ​- Cần phải được đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển. ​- Phải đặc biệt coi trọng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, đô thị lớn, trung tâm kinh tế, hạ tầng trọng yếu và không gian mạng. ​- Phải gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới.

PGS-TS BÙI HOÀI SƠN