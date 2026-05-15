TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Sáng 15-5, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Athsaphangthong Siphandone chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; đồng chí Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM; cùng lãnh đạo sở ban ngành của hai địa phương.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tổng kết, điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua, nhất là việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TPHCM và Ủy ban Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện các sở ban ngành hai bên cũng đã có những chia sẻ thiết thực, cụ thể về tình hình kinh tế, xã hội của hai thành phố; trên cơ sở đó đề xuất những nội dung hợp tác, trao đổi định hướng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Athsaphangthong Siphandone bắt tay. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở chính trị - pháp lý mang tính nền tảng, định hình khuôn khổ hợp tác cho hai địa phương trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và thỏa thuận của lãnh đạo hai thành phố.

Một số định hướng hợp tác lớn trong giai đoạn 2026 - 2030 gồm: phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027; tăng cường hợp tác, trao đổi trong nhiều lĩnh vực đa dạng...

Đồng chí Athsaphangthong Siphandone phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, đồng chí Athsaphangthong Siphandone đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nội dung đã ký kết theo đúng mục tiêu, mục đích đề ra. Điều này sẽ góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo… và hoàn toàn thống nhất những đề xuất của phía Lào. Đồng chí tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, quan hệ hợp tác TPHCM - Thủ đô Viêng Chăn sẽ ngày càng thực chất, bền vững, tiếp tục là điển hình sinh động của hợp tác cấp địa phương giữa hai nước.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm sau khi ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

XUÂN HẠNH