12 đảng viên của xã Long Điền vinh dự nhận Huy hiệu Đảng

Ngày 15-5, Đảng ủy xã Long Điền (TPHCMM) tổ chức lễ trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Lãnh đạo Đảng ủy xã Long Điền trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đợt này, Đảng bộ xã Long Điền có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng thời truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Long Điền phát biểu ghi nhận, tri ân những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; khẳng định đây là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện và giữ vững phẩm chất người đảng viên qua nhiều giai đoạn.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết trong công tác xây dựng Đảng, phát triển địa phương.

TRÚC GIANG

