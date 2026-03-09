Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội toàn dân”

Tối 9-3, tại Khu chế xuất Tân Thuận (phường Tân Thuận, TPHCM), Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM phối hợp với UBND phường Tân Thuận tổ chức chương trình văn nghệ Ngày hội toàn dân, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự chương trình có bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Lê Thị Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM; bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận cùng đông đảo người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Nguyễn Thị Kim Trâm phát biểu tại Chương trình "Ngày hội non sông". Ảnh: THÚY BÌNH

Các đại biểu chụp ảnh cùng các ca sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật "Ngày hội non sông". Ảnh: THÚY BÌNH

Đại biểu, khán giả cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện quyền bầu cử; thúc đẩy tinh thần tham gia tích cực, tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với các hoạt động chính trị - xã hội của địa phương; đồng thời tạo lập nguồn tư liệu tuyên truyền chính thống, có chất lượng cao, phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử.

Nhóm ca Gió Mới biểu diễn bài hát "Vì ngày mai tươi sáng". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục tam ca "Giai điệu tự hào". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật đã diễn ra sôi nổi, vui tươi, lần lượt biểu diễn các sáng tác âm nhạc ý nghĩa: mashup Lá phiếu kỷ nguyên mới – Vì ngày mai tươi sáng, Ta dâng Đảng ngàn tiếng ca, Lá cờ, Ngày toàn dân ta đi bầu, Niềm tin từ lá phiếu, Việt Nam trong tôi là, Giai điệu tự hào, Thành phố hôm nay và ngày mai, Thênh thang đường mới, Hò vươn mình…

Tiết mục "Hò vươn mình". Ảnh: THÚY BÌNH

Tốp ca múa "Thành phố hôm nay và ngày mai". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Dương Quốc Hưng, Ý Nhi, Nhật Kha, Vạn Triệu, Hạ Di Hương, Hoàng Phúc, nhóm ca Gió Mới…

THÚY BÌNH