Hai tác phẩm đạt giải A - Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, biểu dương, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp thầm lặng nhưng rất to lớn của đội ngũ những người làm công tác xuất bản trong cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sách trước thềm lễ trao giải

Đồng thời, đồng chí nêu rõ, sau 8 lần tổ chức, Giải thưởng Sách Quốc gia đã trở thành một dấu ấn có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ là thành quả của lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ và trách nhiệm, mà còn phản ánh sức sống của nền học thuật, của đời sống văn hóa, của khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Để ngành xuất bản nói chung và Giải thưởng Sách Quốc gia nói riêng tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa và giá trị trong giai đoạn mới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cơ quan quản lý, các nhà xuất bản, đội ngũ tác giả, dịch giả và những người làm sách quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục nâng cao chất lượng tư tưởng, học thuật và giá trị văn hóa của mỗi tác phẩm; mỗi cuốn sách phải thực sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh văn hóa, góp phần lan tỏa tri thức, bồi dưỡng tâm hồn, định hướng giá trị, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, chủ động phát triển xuất bản điện tử, sách nói, thư viện số, các nền tảng đọc hiện đại...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao 2 giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các tác giả, nhà xuất bản được trao giải B Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng, với truyền thống hiếu học, trọng tri thức và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, ngành xuất bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa; văn hóa đọc sẽ ngày càng được lan tỏa sâu rộng; Giải thưởng Sách Quốc gia sẽ ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng và giá trị, trở thành biểu tượng đẹp của trí tuệ, sáng tạo và cống hiến vì sự phát triển văn hóa, con người và đất nước Việt Nam.

Tác giả Xuân Phượng và đại diện Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM nhận Giải tác phẩm được bạn đọc yêu thích với cuốn sách “Gánh gánh… gồng gồng...”

Mùa giải năm nay có 2 tác phẩm được trao giải A, giải thưởng cao nhất của Giải thưởng Sách Quốc gia. Đó là Lịch sử Việt Nam bằng hình do Đông A và nhiều tác giả thực hiện, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm ấn hành, liên kết với Công ty cổ phần Văn hóa Đông A - cuốn sách tái hiện tiến trình lịch sử Việt Nam qua hệ thống hình ảnh phong phú, kết hợp tư liệu và nghiên cứu, giúp độc giả tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động; và bộ sách Lịch sử Văn minh thế giới (11 phần, 45 cuốn) của hai học giả Will Durant và Ariel Durant, do nhóm dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến, Phan Thanh Lưu, Phạm Viêm Phương, Bùi Thanh Châu, Bùi Xuân Linh, Đỗ Lan chuyển ngữ, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội và Viện Giáo dục IRED thực hiện.

Các tác giả, nhà xuất bản được trao giải C Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng với đó, hội đồng giải thưởng cũng trao 17 giải B, 23 giải C và 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm, bộ sách tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực như khoa học xã hội, kinh tế, văn hóa, văn học, khoa học tự nhiên, giáo dục và sách thiếu nhi.

Ban tổ chức cũng trao 5 giải “Sách được bạn đọc yêu thích”, dựa trên đề cử và bình chọn của độc giả. Các tác phẩm được trao giải này gồm: Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai; Thư cho em (Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai) của tác giả Hoàng Nam Tiến; Tư duy mở của tác giả Nguyễn Anh Dũng; Gánh gánh… gồng gồng... của tác giả Xuân Phượng; Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền của tác giả Lê Thị Thúy Sen.

VĨNH XUÂN