Ra mắt Bộ nhận diện phường Sơn Trà và công bố dự án “Sơn Trà 102”

UBND phường Sơn Trà ra mắt Bộ nhận diện phường Sơn Trà

Tại sự kiện, phường Sơn Trà chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu của phường, bao gồm logo và khẩu hiệu “Cộng đồng hạnh phúc”.

Việc xây dựng bộ nhận diện nhằm tạo dấu ấn riêng cho phường trong quá trình phát triển đô thị, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến người dân và du khách.

Logo phường được thiết kế theo bố cục hình thoi hiện đại, với biểu tượng chữ “ST” cách điệu, viết tắt của Sơn Trà. Hình ảnh trong logo thể hiện những đặc trưng tiêu biểu như núi và biển, trạm radar trên bán đảo Sơn Trà, thường được gọi là “mắt thần Đông Dương”, cùng ngọn hải đăng cổ kính.

Các chi tiết này gợi lên hình ảnh vùng đất ven biển giàu bản sắc, nơi hội tụ thiên nhiên, lịch sử và đời sống cộng đồng. Biểu trưng phường Sơn Trà được sử dụng hai tông màu chủ đạo là xanh lá và xanh dương, tượng trưng cho rừng và biển, sự hài hòa giữa thiên nhiên và đời sống con người.

Biểu trưng còn có thể được ứng dụng linh hoạt với nhiều màu sắc khác nhau như: nâu, trắng, đỏ, cam... phù hợp với từng hoạt động, sự kiện của các cơ quan, đơn vị, tạo nên sự đa dạng và linh động trong ứng dụng thực tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, phường cũng công bố dự án “Sơn Trà 102”, hướng đến việc sưu tầm, nghiên cứu và giới thiệu những địa danh, hiện vật, câu chuyện, dấu ấn tiêu biểu của vùng đất Sơn Trà. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối tri thức và ký ức cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ giá trị văn hóa địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà Đinh Vui cho biết, Sơn Trà là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng; được thiên nhiên ưu ái với sự hội tụ hài hòa của núi, rừng, sông và biển, nằm ở chân bán đảo Sơn Trà.

Nơi đây có hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan hài hòa với rừng nguyên sinh, bãi biển đẹp cùng nhiều công trình mang tính biểu tượng như Trạm Rada và Hải đăng Sơn Trà, góp phần tạo nên hình ảnh đặc trưng của địa phương.

“Việc ra mắt Bộ nhận diện phường Sơn Trà và triển khai dự án “Sơn Trà 102” chính là những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW, đưa văn hóa trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững. Đồng thời, góp phần xây dựng Sơn Trà trở thành địa phương giàu bản sắc, năng động và phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và con người”, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho hay.

PHẠM NGA