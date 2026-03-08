Cuộc thi biên kịch The First Story mùa 2 chính thức khởi động

Sau mùa 1 với hơn 500 ý tưởng tham dự, mùa 2 trở lại chú trọng vào tính thực tiễn và khả năng thương mại hóa kịch bản đồng thời mang đến những kiến thức chuyên sâu giúp các tác giả trẻ không chỉ dừng lại ở ý tưởng, còn chạm tay vào cơ hội sản xuất thực tế.

Cuộc thi nhận bài dự thi là tóm tắt 1.000 chữ, đến hết ngày 22-3. Ban tổ chức sẽ chấm điểm và chọn ra top 20 ý tưởng xuất sắc bước vào giai đoạn 2, mở ra cơ hội tham gia chuỗi wokshop trước khi 10 thí sinh xuất sắc nhất có cơ hội thuyết trình với ban giám khảo.

3 thí sinh đoạt giải cao nhất từ mùa 1 chia sẻ về những bước tiến trong nghề. Ảnh: VĂN TUẤN

Tại vòng chung kết, bộ tứ giám khảo gồm: đạo diễn Charlie Nguyễn, biên kịch Nhung Khìn, nhà sản xuất Đỗ Thành Chung và đạo diễn Lý Minh Thắng sẽ chọn ra top 5 chung cuộc để trao 1 giải quán quân, 2 giải á quân và 2 giải triển vọng.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ về mô hình hoạt động mới nhằm hỗ trợ tối đa các bạn trẻ. Ảnh: VĂN TUẤN

So với mùa đầu tiên, điểm khác biệt của cuộc thi năm nay là việc thành lập một mạng lưới kết nối các đạo diễn, biên kịch với các nhà sản xuất, đầu tư trên thị trường thông qua Debut city – cộng đồng của người trẻ làm phim.

Theo kế hoạch, lễ trao giải cuộc thi biên kịch The First Story mùa 2 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4.

VĂN TUẤN