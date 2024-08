Chương trình là hoạt động nghệ thuật thiết thực kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10-5-1969 - 10-5-2024); 79 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2024); 79 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2024); 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2024); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Công an TPHCM.

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Việt Nam – Tổ quốc trong tim tôi". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trung tướng Lê Hồng Nam tại chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Trần Kim Yến tham dự chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, rèn luyện trực tiếp của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, sự đùm bọc, ủng hộ của đồng bào, đồng chí; sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Quân đội và các cấp, các ngành; sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ; dũng cảm chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tiết mục "Tôi yêu Tổ quốc tôi" mở màn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Việt Nam – Tổ quốc trong tim tôi". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiết mục ca múa "Làm theo di chúc thiêng liêng". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổ khúc "Lá cờ tháng 8". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiết mục biểu diễn "Giữ trọn lời thề" trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Việt Nam – Tổ quốc trong tim tôi". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn ca khúc "Vinh quang thầm lặng". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các chiến công nối tiếp những chiến công, Công an TPHCM tạo nên nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, được Chính phủ, Bộ Công an biểu dương và tặng thư khen, là kết tinh của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, đồng lòng vượt qua mọi hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo và thách thức của toàn lực lượng Công an TPHCM, luôn tận hiến “vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”. Đồng thời là minh chứng cho hiệu quả của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần đặc biệt quan trọng, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; đặc biệt là tình hình tội phạm cướp giật tài sản đã được giải quyết hiệu quả, không còn phức tạp; giữ vững môi trường an ninh, an toàn trong mọi tình huống; thầm lặng đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của TPHCM.

Biểu diễn võ thuật Mai Hoa Quyền. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam – Tổ quốc trong tim tôi do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM thực hiện, được dàn dựng thành các chương: Khai từ - Tổ quốc trong trái tim tôi, Lời Bác sáng mãi muôn đời, Vì nước quên thân – vì dân phục vụ, Vì bình yên cuộc sống – vì hạnh phúc nhân dân.

Các ca sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân biểu diễn ca khúc "Tự hào người chiến sĩ công an". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong chương trình, NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Anh Bằng, Hồ Trung Dũng, Thùy Trinh, Thanh Nguyên, Dương Quốc Hưng, Phan Ngọc Luân, Minh Sang, Thành Tâm, Đăng Quân, nhóm Lạc Việt, nhóm thiếu nhi ABC Kids, các ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân: Thu Hường, Thanh Bình, Phương Bắc, Triệu Đình Minh, các chiến sĩ công an TPHCM… đã lần lượt biểu diễn các tiết mục âm nhạc: Tôi yêu Tổ quốc tôi, Làm theo di chúc thiêng liêng, tổ khúc Đồng Khởi, 19/8, Lá cờ tháng 8, Tuyên ngôn độc lập, ca khúc Giữ trọn lời thề, Vinh quang thầm lặng, Tự hào người chiến sĩ công an, Giữ cho cuộc sống bình yên, Thành phố mãi mãi một tình yêu, Em làm công an tí hon, Bay cao tỏa sáng cùng thành phố, biểu diễn võ thuật Mai Hoa Quyền, trình diễn vận hành cơ chế và xử lý tình huống “Đánh bắt băng nhóm tội phạm” của lực lượng Tuần tra 363 Công an TPHCM, trình chiếu video tư liệu…

Trong tối cùng ngày, chương trình biểu diễn nhạc kèn diễu hành tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng diễn ra vào lúc 19 giờ. Chương trình biểu diễn kỵ binh của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, cũng diễn ra ngay sau chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam - Tổ quốc trong tim tôi với quy mô hoành tráng, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố và du khách quốc tế.

THÚY BÌNH