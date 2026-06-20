Chương trình nghệ thuật tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Chương trình là hoạt động ý nghĩa tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, chương trình đặc biệt tri ân đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu, hơn 70.000 tình nguyện viên.

Tưởng nhớ và tri ân đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Đồng chí Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, chia sẻ, đã 5 năm trôi qua, nhưng trong tâm trí của mỗi người dân hôm nay luôn nhớ về những ngày tất cả cùng nhau “Chống dịch như chống giặc”.

“Những người đã ra vì dịch Covid-19 chưa từng bị lãng quên. Họ vẫn đang hiện diện trong ký ức của những người thân yêu, trong những câu chuyện của gia đình, trong những bức ảnh được nâng niu gìn giữ và trong trái tim của thành phố này”, MC – ca sĩ Quỳnh Hoa chia sẻ.

Dịp này, hơn 200 trẻ em mồ côi tham dự chương trình, nhận học bổng. Đồng thời, ban tổ chức cũng trao học bổng cho 9 sinh viên cao đẳng, đại học từng được các nghệ sĩ bảo trợ học tập đến năm 18 tuổi khi mất người thân. Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 300 triệu đồng. Trao học bổng cho các em mồ côi

TIỂU TÂN