TPHCM: Người dân góp ý phương án đặt tên Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Ngày 10-9, UBND phường Vườn Lài, TPHCM tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn đối với phương án đặt tên công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài là “Công viên Lý Thái Tổ”.

Đại diện UBND phường Vườn Lài cho biết hoạt động tham vấn được thực hiện theo đề nghị của Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, cơ quan chủ trì tham mưu và phối hợp thực hiện quy trình đặt, đổi tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Việc lấy ý kiến được thực hiện trong 11 ngày, từ ngày 10-9 đến hết ngày 20-9. UBND phường Vườn Lài đã đăng tải nội dung lấy ý kiến trên fanpage chính thức của phường để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tiếp cận, tham gia đóng góp ý kiến.

Đại diện UBND phường cho biết, trong quy trình này, phường có trách nhiệm ghi nhận ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý của người dân đối với phương án tên gọi do cơ quan có thẩm quyền đề xuất.

Khu quảng trường tượng đài Giọt nước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến hết ngày 20-9, ý kiến của người dân sẽ được phường tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Người dân tham gia góp ý phương án đặt tên Công viên Lý Thái Tổ qua đường link tại đây.

Công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM là công trình công cộng đặc biệt mang thông điệp tri ân, tưởng niệm và hồi sinh. Công trình nằm trọn trên thửa đất hình tam giác với diện tích trên 4,7ha, điểm nhấn là khu quảng trường và tượng đài "Giọt nước". Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2025 sau hơn 90 ngày thi công.

Ý LINH