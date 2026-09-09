Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11: Đưa nghệ thuật chạm tới trái tim người dân vùng xa, hải đảo

Không gian nghệ thuật truyền thống tại CADAO Collective (Hà Nội). Ảnh: THU HOÀI

Theo Thư ngỏ của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL), Cục đề nghị các cơ quan, địa phương, nhà hát, đoàn nghệ thuật, tổ chức, doanh nghiệp và nghệ sĩ... chủ động sáng tạo, xây dựng chương trình thiết thực, chất lượng, phục vụ đông đảo nhân dân.

Nội dung tập trung vào bản sắc và các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết.

Cục khuyến khích các chương trình có tính giải trí nhưng vẫn có chiều sâu văn hóa, giá trị thẩm mỹ và thông điệp tích cực. Các đơn vị đổi mới cách thể hiện, kết hợp nghệ thuật truyền thống với hiện đại, ứng dụng công nghệ trình diễn...

Hoạt động hưởng ứng có thể tổ chức tại nhà hát, không gian công cộng, trường học, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tăng cường các chương trình miễn phí phục vụ cộng đồng. Cục cũng khuyến khích kết hợp biểu diễn trực tiếp với truyền hình, phát thanh và nền tảng số, phát huy nghệ thuật dân gian, truyền thống và những sáng tạo mới mang bản sắc Việt Nam.

Ngày 24-11 hàng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức.

VĨNH XUÂN