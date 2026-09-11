Chiều 11-9, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phát động cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một tôi khác”.

Cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một tôi khác”. Ảnh: THU HÀ

Cuộc thi hướng đến những câu chuyện, trải nghiệm và khoảnh khắc tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức, cảm xúc và cách sống của mỗi người. Không giới hạn ở những chuyến đi hay địa điểm cụ thể, tác phẩm có thể bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ, một biến cố hoặc một khoảnh khắc bình dị trong đời sống.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, cuộc thi nhằm tạo thêm không gian để mọi người nhìn nhận hạnh phúc từ những trải nghiệm chân thực, gần gũi. Qua câu chuyện cá nhân, mỗi tác giả có thể mang đến cho cộng đồng một bài học, góc nhìn hoặc nguồn cảm hứng tích cực. Cuộc thi được định hướng trở thành hoạt động thường niên của Báo Tiền Phong, với chủ đề thay đổi qua từng mùa.

Tổng Biên tập Báo Tiền phong Phùng Công Sưởng chia sẻ về cuộc thi. Ảnh: HÀ NGÔ

Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm theo 3 hình thức gồm viết, video và voice, không giới hạn số lượng. Tác phẩm phải bảo đảm tính nguyên bản, trung thực, không vi phạm bản quyền. Người dự thi giữ quyền tác giả và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung. Các tác phẩm tiêu biểu qua mỗi mùa sẽ được tuyển chọn để xuất bản trong tuyển tập sách "Check-in Hạnh phúc".

Ban Giám khảo mùa 1 gồm nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Giám khảo; PGS-TS Hoàng Kim Ngọc; nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú; nhà báo Trần Nhật Minh, nguyên Trưởng Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Trịnh Xuân Quang, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong.

Ở mỗi thể loại viết, video và voice, ban tổ chức trao 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 7 triệu đồng mỗi giải, 2 giải ba trị giá 5 triệu đồng mỗi giải và 5 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng mỗi giải. Ngoài ra còn có các giải phụ trị giá 2 triệu đồng cho tác phẩm truyền cảm hứng nhất, video ấn tượng nhất, voice chạm đến cảm xúc nhất và tác giả đặc biệt.

Thời gian nhận bài từ ngày 11-9 đến hết ngày 11-12. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trước ngày 31-12.

VĨNH XUÂN