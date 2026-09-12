Hát bội Nam bộ hội tụ tại Festival Thăng Long - Hà Nội

Tại Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM giới thiệu đến công chúng Thủ đô những nét đặc sắc của nghệ thuật hát bội Nam bộ, di sản hơn 300 năm ở vùng đất phương Nam.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM phấn khởi biểu diễn tại Festival Thăng Long, Hà Nội, trong đêm khai mạc 11-9. Ảnh: Hoàng Vinh

Trong chương trình khai mạc tối 11-9, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM trình diễn “Lễ Đại bội” - nghi thức diễn xướng gắn với đời sống tín ngưỡng và lễ hội Kỳ Yên ở Nam bộ. Với âm nhạc, vũ đạo, hóa trang và phục trang đặc trưng, tiết mục mang đến những lời chúc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an, thịnh vượng.

Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM vinh dự tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội lần II năm 2026

Ngày 12-9, Nhà hát tiếp tục giới thiệu trích đoạn “Trần Bình Trọng tuẫn tiết” của NSND Đinh Bằng Phi, do NSND Xuân Quan dàn dựng. Đây là tác phẩm đã tạo dấu ấn nghệ thuật đậm nét và được khán giả cả nước yêu thích.

Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM trình diễn “Lễ Đại bội”

Sự hiện diện của hát bội Nam bộ tại Hoàng thành Thăng Long tạo nên cuộc gặp gỡ ý nghĩa giữa các vùng văn hóa, đồng thời mở rộng không gian tiếp cận di sản.

Thời gian qua, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM đẩy mạnh biểu diễn tại đình làng, di tích, không gian công cộng; tổ chức trải nghiệm cho giới trẻ và giao lưu quốc tế. Qua đó, nghệ thuật hát bội tại TPHCM không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục được thực hành, trao truyền và sống động trong đời sống đương đại.

THANH HIỆP