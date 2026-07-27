Cựu sinh viên NTTU góp sức trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình

Có những công việc mà phía sau mỗi thao tác chuyên môn không chỉ là yêu cầu về độ chính xác mà còn là niềm hy vọng của biết bao gia đình.

Với cựu sinh viên Bùi Viễn Đông, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU), việc tham gia lực lượng lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình góp sức thực hiện một nhiệm vụ giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần tri ân các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.

Khi kiến thức chuyên môn trở thành cầu nối của lòng tri ân

Được công ty chủ quản cùng các ban, ngành và chính quyền địa phương tin tưởng lựa chọn tham gia lực lượng lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, Viễn Đông xem đây là niềm vinh dự lớn trong hành trình nghề nghiệp.

Theo chia sẻ của Viễn Đông, sự tin tưởng ấy đến từ nền tảng chuyên môn được đào tạo bài bản tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đặc biệt là các kỹ năng lấy mẫu, bảo quản mẫu sinh học, tuân thủ quy trình chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Cùng với đó là tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và tác phong làm việc nghiêm túc được rèn luyện trong quá trình học tập cũng như công tác.

"Việc tham gia chiến dịch không chỉ là cơ hội để mình vận dụng những kiến thức đã học mà còn là một nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần phục vụ công tác giám định, đối chiếu ADN nhằm xác minh danh tính các liệt sĩ, giúp các gia đình sớm tìm được người thân sau nhiều năm mong mỏi. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để mình tiếp tục cống hiến cho ngành y tế và cộng đồng".

Phía sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng của một gia đình

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Viễn Đông tham gia lực lượng lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Công việc bao gồm hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục, xác minh thông tin, thu thập mẫu sinh phẩm đúng quy trình, quản lý hồ sơ mẫu và phối hợp với các lực lượng tại địa phương để quá trình lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Những kiến thức về kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn sinh học, bảo quản mẫu và quản lý chất lượng trong phòng xét nghiệm, cùng quá trình thực hành và thực tập tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đã giúp Viễn Đông tự tin thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng từng mẫu ADN và tạo sự yên tâm cho thân nhân các liệt sĩ trong quá trình lấy mẫu.

Điều còn đọng lại sau những ngày làm việc xuyên suốt

Làm việc trong chiến dịch đồng nghĩa với cường độ cao, nhiều thời điểm phải làm việc xuyên ngày đêm. Tuy nhiên, theo Viễn Đông, động lực lớn nhất chính là nghĩ đến những gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều năm.

"Khi nghĩ đến các thân nhân liệt sĩ ngày đêm mong mỏi tìm được người thân, đó là động lực để mình luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Kỷ niệm khiến Viễn Đông nhớ nhất là trực tiếp lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, gồm ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. Đây là sự kiện nhận được sự quan tâm của nhiều người. Viễn Đông bày tỏ mong muốn kết quả giám định, đối chiếu ADN giữa thân nhân và hài cốt liệt sĩ sẽ trùng khớp để người chiến sĩ sớm được trở về với gia đình và quê hương.

Chuyên môn chính xác để phục vụ một sứ mệnh đầy nhân văn

Theo Viễn Đông, sự tham gia của đội ngũ có chuyên môn về Kỹ thuật xét nghiệm y học giữ vai trò quan trọng trong công tác tìm kiếm và xác minh danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Những người được đào tạo chuyên ngành có khả năng thực hiện đúng quy trình lấy mẫu sinh học, bảo quản mẫu, kiểm soát chất lượng và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn sinh học. Đây là nền tảng giúp quá trình thu thập mẫu ADN của thân nhân được thực hiện chính xác, hạn chế tối đa sai sót và tạo cơ sở cho công tác giám định, đối chiếu ADN.

Viễn Đông cho biết thêm, mỗi mẫu ADN không đơn thuần là dữ liệu khoa học mà còn là niềm hy vọng của những gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều năm. Vì vậy, mỗi thao tác chuyên môn đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và tận tâm.

Tự hào là sinh viên của trường mang tên Bác

Là cựu sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – ngôi trường vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh thời thanh niên, Viễn Đông cho biết luôn cảm thấy tự hào khi được góp sức vào một nhiệm vụ thiêng liêng như lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Đối với Viễn Đông, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ trong hành trình tri ân các anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi mẫu ADN được thu nhận đều mang theo hy vọng giúp một gia đình sớm tìm lại được người thân sau nhiều năm mong mỏi.

Chia sẻ về cựu sinh viên của khoa, TS. Võ Thị Ngọc Mỹ, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Bùi Viễn Đông là một trong nhiều cựu sinh viên của khoa đang làm việc trong lĩnh vực y tế. Việc em được tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia lực lượng lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm là điều đáng trân trọng. Đông là tấm gương tiêu biểu cho thấy: Giá trị lớn nhất của giáo dục không chỉ nằm ở những tấm bằng giỏi, mà nằm ở việc đào tạo ra những con người có đủ năng lực chuyên môn và lòng nhân ái để phụng sự xã hội. Chúng tôi rất vui và tự hào khi thấy kiến thức và kỹ năng được trang bị tại trường tiếp tục được các em vận dụng vào những nhiệm vụ chuyên môn có ý nghĩa đối với cộng đồng.

Đây cũng là động lực để Khoa và Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đào tạo những thế hệ chứng minh được bản lĩnh của sinh viên trường mang tên Bác, sống có trách nhiệm, làm việc có chuyên môn, luôn giữ vững y đức để phục vụ sức khỏe cộng đồng”, TS. Ngọc Mỹ nhấn mạnh thêm.

Hành trình của Bùi Viễn Đông cho thấy những kiến thức được học trên giảng đường không chỉ được vận dụng trong công tác chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần phục vụ những nhiệm vụ giàu ý nghĩa nhân văn. Mỗi mẫu ADN được thu nhận đều mang theo hy vọng giúp các gia đình tiến gần hơn đến hành trình tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

NGA NGUYỄN