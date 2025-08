Cơ đồ, tiềm lực của đất nước có sự đóng góp rất lớn của lực lượng Công an nhân dân

Tối 6-8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9. Tới dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành và 246 gương điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân và lực lượng an ninh bảo vệ trật tự ở cơ sở.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, những thành tựu, kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, an toàn, lành mạnh. “Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước có dấu ấn đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, qua đó làm tỏa sáng những phẩm chất cao đẹp của lực lượng”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: KIÊN PHẠM

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giữ vững thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân. Cùng với đó, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nhiều tiết mục văn nghệ đã hình tượng hóa những chiến công của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: KIÊN PHẠM

Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng Công an nhân dân gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và của các địa phương; phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm theo phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và phải chiến thắng”; lấy phòng ngừa là chính, lấy hiệu quả thực chất là thước đo, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng Công an nhân dân cần hiện đại hóa phương thức quản lý, trọng tâm là chuyển đổi số, thực hiện công vụ với tinh thần 3 đúng “đúng quy định, đúng thời gian, đúng tinh thần phục vụ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân và Huân chương Quân công hạng Nhất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, việc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2020-2025 là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn để lực lượng tiếp tục vượt lên mọi khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Lương Tam Quang kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên công an tiếp tục thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại đại hội. Ảnh: KIÊN PHẠM

Theo báo cáo Bộ Công an, trong 5 năm qua (2020-2025), phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã có những chuyển biến tích cực. Lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện được mục tiêu cao nhất, bao trùm nhất là giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống; điểm nhấn là bảo vệ thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026...

Các gương điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Ảnh: KIÊN PHẠM

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương điển hình, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong đó, có 44 tập thể, cá nhân được phong hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 78 Huân chương Quân công; 735 Huân chương Chiến công; 59 Huân chương Lao động; hơn 3.000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc...

Tại đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2025-2030.

ĐỖ TRUNG