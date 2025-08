Lãnh đạo C03 nói về nguyên lý chung của tội phạm tham nhũng

Tối 6-8, trong Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9, khi nói về quá trình làm rõ một số vụ án tham nhũng lớn thời gian qua, Đại tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, để phá thành công các vụ án tham nhũng, đơn vị đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo Bộ Công an; cùng với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, chiến sĩ C03.

Đại tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9

“Tổng kết các vụ án tham nhũng thời gian qua, chúng tôi nhận thấy, có một nguyên lý chung của tội phạm là luôn hướng tới lợi ích bất hợp pháp, có sự thông đồng, móc ngoặc, sự giúp sức của một số lãnh đạo các cấp. Nếu không có cán bộ nhà nước hư hỏng thì doanh nghiệp sẽ không thực hiện được hành vi của mình. Từ nguyên lý chung đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn luôn đặt câu hỏi: Tại sao có những doanh nghiệp vào bất cứ tỉnh nào cũng trúng thầu? Tại sao có những quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà các đối tượng vẫn thay đổi, điều chỉnh được? Tại sao cán bộ của chúng ta lại làm trái, có động cơ, mục đích gì?”, Đại tá Nguyễn Hữu Sơn chia sẻ.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hữu Sơn, trong tất cả vụ án mà C03 điều tra vừa qua, các hành vi tham nhũng đều để lại dấu vết và với biện pháp nghiệp vụ, C03 đều điều tra, làm rõ.

Đại tá Nguyễn Hữu Sơn chia sẻ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi phát hiện những lãnh đạo có liên quan, C03 đều báo cáo cấp có thẩm quyền, với phương châm “bất kể người đó là ai”. Và, cán bộ, chiến sĩ điều tra không còn phải lo lắng, e dè, vì tất cả đều thực hiện một nhiệm vụ chung là chứng minh tội phạm để làm trong sạch bộ máy, trong sạch nền kinh tế.

ĐỖ TRUNG