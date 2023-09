Cơ hội cho doanh nghiệp Việt: Hiệu quả thiết thực từ khuyến mãi tập trung

Khuyến mãi từ hàng thiết yếu đến hàng hiệu

Cuối tuần qua (từ ngày 8 đến 10-9), hàng ngàn người tiêu dùng ở TPHCM đã nô nức kéo nhau tới khách sạn Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) để “săn sale” từ chương trình “Khuyến mãi hàng hiệu - Flash Sale Holiday 2023”. Theo Sở Công thương TPHCM, đây là sự kiện khuyến mãi hàng hiệu có quy mô lớn và là lần đầu tiên được tổ chức để tăng kích cầu mua sắm. Chia sẻ của người tiêu dùng khi ghé mua sắm ở sự kiện này cho thấy, phần đông họ tỏ ra khá hài lòng bởi tìm mua được những món đồ hiệu ưng ý với giá rẻ đến 90% so với giá gốc.

Theo Sở Công thương TPHCM, trước sự kiện kể trên, từ tháng 6-2023, đã có rất nhiều hoạt động khuyến mãi khác được doanh nghiệp ở thành phố liên tiếp thực hiện theo chương trình khuyến mãi tập trung đợt 1 (từ ngày 15-6 đến 15-9). “Gần 4.000 doanh nghiệp cùng khoảng 8.000 chương trình khuyến mãi giảm từ 10% đến 100% đã đăng ký tham gia trong suốt thời gian này”, đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết.

Trong số những doanh nghiệp tham gia hưởng ứng, Liên Hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) là một điển hình khi liên tục thực hiện nhiều hoạt động giảm giá thiết thực cho người tiêu dùng. Ghi nhận cho thấy, từ ngày 15-6 tới nay, nhà bán lẻ này đã thực hiện nhiều chương trình giảm giá liên tiếp như: “Lễ hội mùa hè - Deal xịn quà xinh” giảm giá đến 30% cho hơn 200 mặt hàng mỹ phẩm, thời trang; “Gia đình Việt - Đại sứ xanh” giảm đến 62% cho 2.860 mặt hàng; Tuần hàng quảng bá nông sản OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) mừng ngày Quốc tế Hợp tác xã… Gần đây nhất, nhà bán lẻ này tổ chức tháng tôn vinh và khuyến mãi hàng Việt với tên gọi “Ngôi sao hàng Việt”, kéo dài từ ngày 24-8 đến 13-9 thông qua giảm giá 50% cho 21.000 sản phẩm hàng Việt.

Nhiều người tiêu dùng cho biết, nhờ hoạt động giảm giá sâu, kéo dài và trải đều ở khắp các ngành hàng mà các siêu thị thực hiện đã giúp họ có cơ hội mua được hàng Việt chất lượng với giá tốt, từ hàng tiêu dùng, gia dụng thiết yếu đến mỹ phẩm, thời trang hàng hiệu. Đặc biệt, trong bối cảnh mọi chi phí đều tăng như hiện nay thì việc giảm giá hàng hóa đã giúp họ giảm bớt gánh nặng chi tiêu.

Cải thiện sức mua

Việc đồng loạt thực hiện các chương trình khuyến mãi kéo dài của Saigon Co.op đã giúp sức mua tăng cao rõ rệt. Theo thống kê nhanh từ nhà bán lẻ này, chỉ riêng 2 tuần đầu tổ chức “Ngôi sao hàng Việt”, sức mua của hệ thống bán lẻ Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… đã tăng 10-15% so với ngày thường. Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, sức mua tăng 30-50%. Không chỉ thành công trên phương diện kinh doanh, theo Saigon Co.op, hoạt động khuyến mãi của chương trình “Ngôi sao hàng Việt” lần này còn rất thành công khi lan tỏa văn hóa trong các sản phẩm Việt cũng như tinh thần tin dùng hàng Việt của đại đa số người tiêu dùng.

Ngoài Saigon Co.op, hàng loạt doanh nghiệp thực hiện khuyến mãi tập trung trong thời gian này cũng gặt hái thành công, từ đó góp phần giúp doanh thu bán lẻ của TPHCM tăng. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, với hiệu quả tích cực mà Chương trình khuyến mãi tập trung mang lại đã ghi nhận tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt hơn 106 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng gần 11% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, doanh thu bán lẻ hàng hóa của thành phố đạt 452.694 tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ. Đây là những con số tăng ấn tượng cho thấy người dân đã mạnh tay tăng chi tiêu, mua sắm gia đình, góp phần kích cầu nền kinh tế.

Từ thành công của giai đoạn 1 Chương trình khuyến mãi tập trung, Sở Công thương TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, diễn ra từ ngày 15-11 đến 31-12. Để thực hiện, Sở Công thương sẽ đẩy mạnh làm việc với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu để tạo ra các hoạt động khuyến mãi thực chất; phát triển chương trình khuyến mãi theo nhóm, thúc đẩy khuyến mãi nhóm doanh nghiệp hàng không, du lịch… Qua đó, sẽ giúp người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ chất lượng, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.