Y tế - Sức khỏe

Cơ sở Nha khoa Tuệ Minh ở phường Long Mỹ (Cần Thơ) hoạt động không phép, nhân viên không có chứng chỉ hành nghề

Ngày 26-6, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế TP Cần Thơ chủ trì đã phối hợp với Công an thành phố và các phường Long Mỹ, Cái Khế tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn.

Cơ sở Nha khoa Tuệ Minh ở phường Long Mỹ (Cần Thơ) hoạt động không phép, nhân viên không có chứng chỉ hành nghề
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Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

Ghi nhận tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh (phường Long Mỹ, TP Cần Thơ), thời điểm kiểm tra cơ sở hoàn toàn không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở lẫn người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều vắng mặt.

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Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra đối với Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

Nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh, can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng chỉ có bằng cấp, chứng chỉ về điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược, thậm chí có nhân viên chỉ có bằng cao đẳng thương mại điện tử. Không một ai có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự đang làm việc tại đây đều không có hợp đồng ký kết với cơ sở. ​

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Đoàn kiểm tra máy móc, sổ sách
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Đoàn kiểm tra các loại thuốc, vật tư y tế

Bên cạnh đó, cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc, thiết bị và các loại thuốc, vật tư y tế đang sử dụng trên bệnh nhân.

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Nhân viên Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trực tiếp can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng nhưng không có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt

Ngay sau khi lập biên bản ghi nhận hàng loạt cái “không” nêu trên, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Đoàn kiểm tra niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh

Theo ghi nhận, trên địa bàn TP Cần Thơ còn nhiều cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh; tuy nhiên, trong ngày 26-6 đã đồng loạt đóng cửa, không hoạt động. Trong đó, một số cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động.

TUẤN QUANG

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Cần Thơ kiểm tra Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh Tuệ Minh Sở Y tế TP Cần Thơ

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