Xuyên Việt đưa thuốc hiếm vào TPHCM cứu người bệnh sốt rét ác tính

Từ Hà Nội, thuốc Artesunate (điều trị sốt rét ác tính) được đưa lên chuyến bay tối vào TPHCM, sau đó lập tức chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để điều trị cho người bệnh sốt rét ác tính. Hành trình hơn 1.700km diễn ra trong vài giờ, khi nguồn thuốc tại khu vực phía Nam đã cạn.

Người bệnh được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (Ảnh: BVCC)

Ngày 10-8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, đơn vị vừa liên hệ khẩn cấp với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều chuyển thuốc đặc trị Artesunate, cứu sống bệnh nhân nam (30 tuổi) mắc sốt rét ác tính.

Trước đó, người bệnh làm việc tại Nigieria. 3 ngày trước khi lên máy bay về Việt Nam, người bệnh xuất hiện sốt, run, vã mồ hôi nhưng không đi khám. Sau khi bay về TPHCM, người bệnh đi khám phát hiện ký sinh trùng sốt rét, chẩn đoán sốt rét ác tính thể vàng da. Thời điểm nhập viện, người bệnh có nguy cơ đe dọa tính mạng, bắt buộc phải sử dụng thuốc đặc trị Artesunate.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lúc này là nguồn thuốc Artesunate ở khu vực phía Nam đã hết. Trong tình thế cấp bách, lãnh đạo và các y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã khẩn trương liên hệ đến các bệnh viện trên toàn quốc để tìm thuốc. May mắn, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phản hồi còn thuốc Artesunate. Ngay lập tức, Khoa Dược, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai để hoàn tất các thủ tục nhượng thuốc.

Trước yêu cầu khẩn cấp, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã huy động các mối liên hệ xã hội để hỗ trợ vận chuyển thuốc về TPHCM sớm nhất. Lúc này, một tình nguyện viên là người quen của nhân viên Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã sẵn sàng đến Bệnh viện Bạch Mai nhận thuốc và trực tiếp đưa thuốc ra sân bay Nội Bài.

﻿Nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới nhận thuốc từ sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển về ngay trong đêm (Ảnh: BVCC)

Tại sân bay, nhờ sự hỗ trợ của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), thuốc được vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM. Song song đó, bệnh viện tiếp tục bố trí xe và nhân viên trực dược đến sân bay Tân Sơn Nhất để sẵn sàng tiếp nhận thuốc ngay khi máy bay hạ cánh.

Theo TS-BS Hồ Đặng Trung Nghĩa, Trưởng Khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Sau 2 giờ đồng hồ, thuốc Artesunate đã được vận chuyển thành công về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Các bác sĩ ngay lập tức sử dụng cho người bệnh. Đến nay, sau quá trình điều trị tích cực và theo dõi, sức khỏe của người bệnh đã hồi phục tốt, tình trạng ổn định và đáp ứng điều trị khả quan.

THÀNH SƠN