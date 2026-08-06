Thường trực HĐND TPHCM khảo sát ATTP công ty cung ứng suất ăn trường học

Ngày 6-8, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND phường Bình Tân và khảo sát thực tế Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp Tú Anh.

Các đơn vị cùng được giám sát gồm: UBND phường Bình Hưng Hòa, UBND phường Bình Trị Đông, UBND phường An Lạc.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì buổi giám sát công tác quản lý ATTP, ngày 6-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Báo cáo với đoàn giám sát, đại điện UBND phường Bình Tân cho biết, phường Bình Tân hiện có 782 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; trong số có 407 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, 15 căn tin trường học và 102 bếp ăn tập thể.

Phần nhiều các cơ sở đều nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, đa dạng về loại hình và đối tượng quản lý, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý Nhà nước về ATTP.

Tuy vậy, nhân lực thực hiện công tác ATTP của địa phương còn mỏng; công tác rà soát, cập nhật, thống kê và quản lý cơ sở chưa theo kịp diễn biến thực tế.

Để nâng cao chất lượng quản lý ATTP, đảm bảo sức khỏe cho người dân, UBND phường Bình Tân kiến nghị cần dựng cơ sở dữ liệu quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dùng chung trên toàn thành phố; đồng thời tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ về ATTP.

Đoàn khảo sát thực tế tại Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp Tú Anh. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Báo cáo với đoàn giám sát, bà Tạ Thị Lan Anh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp Tú Anh cho biết, công ty cung ứng khoảng 50.000 suất ăn/ngày cho nhiều trường học, công ty, xí nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Công ty đang chuyển dần từ hình thức cung cấp suất ăn sẵn sang xây dựng bếp ăn tại chỗ, nhằm giảm nguy cơ mất ATTP phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Đáng chú ý, từ tháng 7-2026, công ty triển khai truy xuất thông tin suất ăn bằng mã QR. Khi đó, phụ huynh, công nhân cũng như các khách hàng thuận tiện tra cứu thực đơn, thông tin nguồn gốc nguyên liệu.

Tuy vậy, công ty cũng băn khoăn trước tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá, khi một số đơn vị cung ứng suất ăn giá rẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất ATTP và không đảm bảo chất lượng.

Suất ăn sẽ được gắn mã QR để khách hàng truy xuất thông tin. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đặc biệt quan tâm đến chất lượng bữa ăn bán trú cũng như tình trạng hàng rong quanh trường học. Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe của học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.

Đoàn ghi nhận những mô hình, cách làm hay trong quản lý và đảm bảo ATTP như: gắn mã QR vào suất ăn học đường, xây dựng phần mềm giám sát suất ăn bán trú trường học...

Cùng với đó, đoàn giám sát yêu cầu địa phương làm rõ trách nhiệm trong quản lý, đảm bảo ATTP tại các chợ dân sinh, chợ tự phát, thức ăn đường phố, thức ăn nhà làm...

Đoàn khảo sát thực tế tại bếp ăn của Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp Tú Anh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu kết luận, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đánh giá cao những nỗ lực của các phường, các sở, ngành trong công tác đảm bảo ATTP cho người dân trên địa bàn; ghi nhận kết quả hoạt động của Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp Tú Anh trong thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu công ty tiếp tục duy trì và nâng cấp quy trình chế biến nghiêm túc; đảm bảo ATTP, chất lượng, dinh dưỡng với mỗi suất ăn cung ứng đến học sinh, người lao động.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cho biết, đây là đợt giám sát đầu tiên trong lĩnh vực ATTP sau khi TPHCM vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Yêu cầu bảo đảm ATTP cho hơn 15 triệu người dân thành phố càng trở nên cấp thiết, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của người dân cũng như mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị tại buổi làm việc đã được ghi nhận, tổng hợp. Đến cuối tháng 9-2026, đoàn sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Thường trực HĐND TPHCM.

Thực hiện: HOÀNG HÙNG.

GIAO LINH