Lo ngại an toàn thức ăn đường phố

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân (thứ 3 từ trái vào) thăm hỏi hộ kinh doanh tại chợ hải sản Xóm Lưới. QUANG HUY

Thường trực HĐND TPHCM giám sát ATTP tại chợ hải sản Xóm Lưới. QUANG HUY

Báo cáo tại buổi giám sát, đại diện UBND phường Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn hiện có 1.873 loại hình cơ sở thực phẩm. Qua kiểm tra, hậu kiểm 448/1.873 cơ sở, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 9 cơ sở vi phạm vệ sinh ATTP với tổng số tiền phạt trên 145 triệu đồng. Vận động được trên 80% hộ kinh doanh tại chợ hải sản Xóm Lưới và 4 chợ truyền thống, đồng thuận ký Bản cam kết an toàn thực phẩm… Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện phường Vũng Tàu cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý nhà nước về ATTP vẫn còn một số khó khăn do địa bàn quản lý rộng, đa dạng; số lượng cơ sở nhỏ lẻ, quán ăn bình dân, hàng rong, xe đẩy, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh tại chợ truyền thống, khu dân cư đông người còn nhiều; hoạt động không ổn định, thường xuyên thay đổi địa điểm, chủ cơ sở hoặc hình thức kinh doanh, gây khó khăn cho công tác thống kê, quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Nhân lực trực tiếp thực hiện công tác quản lý ATTP, thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Thường trực HĐND TPHCM giám sát ATTP tại chợ hải sản Xóm Lưới. QUANG HUY

Thành viên đoàn giám sát ATTP tại chợ hải sản Xóm Lưới. QUANG HUY

Để nâng cao chất lượng quản lý ATTP, đảm bảo sức khỏe cho người dân, UBND phường Vũng Tàu kiến nghị thành phố bố trí kinh phí, trang thiết bị kiểm tra nhanh và phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm về ATTP cho chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. UBND TP giao Sở NN-MT TP, Sở ATTP TP tham mưu phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông – lâm - thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; đồng thời tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ về ATTP.

Thường trực HĐND TPHCM giám sát ATTP tại khách sạn REX Vũng Tàu. QUANG HUY

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn đặc biệt quan tâm đến chất lượng bữa ăn bán trú cũng như tình trạng hàng rong quanh trường học; thức ăn đường phố khi mới đây (tháng 3) địa phương đã xảy ra vụ ngộ độc bánh mì tại tiệm mì không tên dẫn tới hơn 100 người phải nhập viện cấp cứu. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn khẳng định, phường đã ban hành 36 văn bản chỉ đạo, quyết liệt giám sát chặt nhằm không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố.

Các thành viên đoàn giám sát tại buổi làm việc với UBND phường Vũng Tàu. QUANG HUY

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân phát biểu kết luận tại buổi giám sát. QUANG HUY

Phát biểu kết luận, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân ghi nhận những nỗ lực, cách làm sáng tạo của UBND phường Vũng Tàu trong công tác quản lý ATTP sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí nhấn mạnh, phường Vũng Tàu là địa bàn đông dân cư (trên 120.000 dân), địa bàn trọng điểm thu hút khách du lịch của thành phố, do đó, việc đảm bảo ATTP là vấn đề phải được đặc biệt quan tâm, do liên quan trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng sống của người dân, khách du lịch cũng như mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thành phố.Trong khi đó, hiện ở các chợ truyền thống còn gần 20% hộ kinh doanh chưa ký Bản cam kết ATTP. Đồng thời qua báo cáo của địa phương, chưa thấy được vai trò của Uỷ ban MTTQ phường và các đoàn thể trong công tác giám sát ATTP.

Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn phát biểu tại buổi giám sát. QUANG HUY

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan ghi nhận những kiến nghị của địa phương trong công tác quản lý ATTP; nghiên cứu, đề xuất phương án khắc phục phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Những kiến nghị, đề xuất trong buổi giám sát sẽ được ghi nhận, tổng hợp. Đến cuối tháng 9-2026, đoàn sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Thường trực HĐND TPHCM.

QUANG HUY