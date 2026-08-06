Kích hoạt quy trình cấp cứu hàng loạt, tiếp nhận 8 nạn nhân trong 2 vụ cháy

Tối qua và rạng sáng 6-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) đã kích hoạt quy trình cấp cứu hàng loạt để tiếp nhận các nạn nhân trong 2 vụ cháy nhà liên tiếp ở TPHCM.

Ngày 6-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đã huy động nhân lực từ các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Nhi, Bệnh lý Sơ sinh để phân loại, xử trí và điều trị kịp thời các bệnh nhân.

Đối với vụ cháy xảy ra lúc 5 giờ sáng 6-8 thuộc phường Bình Lợi Trung, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân.

Trong đó, nạn nhân 40 tuổi và 12 tuổi ngừng tim, ngừng thở trước nhập viện do ngạt khói, bỏng hô hấp. Hai nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân còn lại là L.T.N.H. (38 tuổi), đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đang được hỗ trợ thở oxy dòng cao (HFNC) và được theo dõi sát.

Đối với vụ cháy xảy ra vào tối qua (ngày 5-8) thuộc địa bàn phường Gia Định, bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân.

Trong đó, các bệnh nhân đang được điều trị gồm: L.T.N. (57 tuổi) ngạt khói mức độ nhẹ, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang thở oxy qua mặt nạ với lưu lượng 10 lít/phút; V.Đ.M. (19 tuổi) ngạt khói, bỏng hô hấp; bé V.T.L.S. (2 tuổi) được điều trị tại khoa Nhi tổng hợp.

Ngoài ra, 2 nạn nhân khác là chị V.T.H. (33 tuổi) và em bé 10 ngày tuổi. Sau khi ổn định sức khoẻ, bệnh nhi đã được xuất viện.

GIAO LINH